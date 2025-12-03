Maskerad duo är första bokningen till Hamnplan Live

Den första stora bokningen är klar till Hamnplan Live i Västervik. Nu står det klart att den maskerade duon Hooja är klara för evenemanget. Foto: Alvin Lindblom/Pressbild

Hamnplan Live satsar i större skala inför sommarens festival. Nu har arrangören släppt sin första artistbokning. Den maskerade duon Hooja är klara för evenemanget.

Hamnplan Live gick under tisdagen ut med information om satsningarna inför sommarens festival. Det blir uppgradering till en större scen, förfinat område och bättre bekvämligheter för besökarna. Parallellt pågår ett intensivt arbete för artistbokaren Eric Kristiansson och gänget bakom festivalen har satt ihop en lineup som de är nöjda med.

I dag presenterades den första bokningen till Hamnplan Live. Hooja, det norrländska fenomenet som fick hela svenska folket att sjunga om banan, melon, kiwi och citron, tar skogsdiscot till Västervik i sommar.

”Vi är oerhört stolta och glada att vi har lyckats boka Hooja till Hamnplan Live 2026. Det kommer bli riktigt grym stämning när de kliver upp på scenen”, skriver arrangören i ett pressmeddelande.

Hooja gjorde under 2025 ett fåtal spelningar i Norden, varav endast en på svensk mark, och är nu tillbaka för att möta publiken med ny musik och ny scenshow.