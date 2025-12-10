KLART: ARTISTEN KOMMER TILL VÄSTERVIK I SOMMAR

Hamnplan Live har gjort klart med ytterligare en akt till sommarens festival i Västervik. Det handlar om Anis Don Demina.

Det blir första gången som artisten gästar Hamnplan Live och med sig han hits som ”Vem e som oss”, ”WTF” och den nya singeln ”Swish”

”Anis kommer med full fart, stora leenden och en show där ingen står still. Det här blir festen du inte vill missa”, skriver Hamnplan Live.

"En självklar favorit"

Anis är en välkänd multiarbetare i kulturbranchen och har varit med i mängder av tv-produktioner så som Let’s Dance, Musikhjälpen och Bäst i test. Han har även tävlat i Melodifestivalen.

”Anis har blivit en självklar favorit på landets största scener, från Melodifestivalen till utsålda klubbturnéer och festivaler där han gång på gång levererar shower fyllda av tempo, humor och ren glädje. Med miljontals streams, flera hitlåtar och en publik som följer honom överallt är han i dag ett av de mest efterfrågade namnen i svensk liveunderhållning

Sedan tidigare har Hamnplan Live presenterat Hooja och Tjuvjakt. Tre akter återstår innan uppställningen är komplett. Festivalen arrangeras 3-4 juli.