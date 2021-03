C skriver öppet brev till ministern om ALV – ”Vi vill nu vädja”

Till socialminister Lena Hallengren

Kalmar län är fjärde största besökslänet sommartid. Något vi är väldigt stolta över. Under 2020 kunde inte Astrid Lindgrens Värld hålla öppet, då tolkningen av ordningslagen satte stopp. Efter en överklagan visade sig tolkningen vara fel, men då var skadan redan skedd. Stora ekonomiska konsekvenser för företagen i och runt Vimmerby kommun är ett faktum.

Vi ser att antalet gästnätter rasat i Kalmar län trots förhållandevis bra siffror i kommunerna längs kusten. Totalt handlar det om en minskning med nästan 1 miljon gästnätter. De stödsystem som finns möter inte de kostnader och utgifter som företagen drabbats av.

Men nu står vi inför ett nytt problem. Det nya regelverket med krav på 20 kvadratmeter per person i nöjesparker kommer i ett läge då planeringen är gjord för ett öppnande i maj. En regel som skiljer sig markant mot de nuvarande bestämmelserna för köpcenter, där kravet är 10 kvadratmeter per person. Skillnaden är också att aktiviteter i nöjesparker först och främst är utomhusaktiviteter. Till detta kommer osäkerhet kring hur formuleringen ”sammanhållen sammankomst” ska tolkas. Kommer familjer kunna se utomhusteater i parken, själva livsnerven i just Astrid Lindgrens Värld?

Vi har stor förståelse för att allt måste göras för att begränsa pandemin. Men vi hade hellre sett en prövning av respektive anläggning utifrån ett smittskyddsperspektiv, istället för generella restriktioner som slår olika beroende på anläggningens verksamhet. Region Kalmar läns stöd i dessa frågor har redan nu bidragit till att parken är redo för att på ett smittskyddssäkert sätt ta emot gäster.

Under hösten har kontakter tagits mot Näringsdepartementet och efter förfrågan har vi fått positivt gehör till dialog. Detta är vi mycket tacksamma för. Vi vill nu vädja till dig, länets minister och landets socialminister att ta med dig våra synpunkter på hur ett regelverk kan drabba en hel näring. Detta i ett läge då allas mål är att göra så rätt som möjligt. Vi hoppas också att Socialdepartementet, precis som Näringsdepartementet, ställer sig positivt till att föra en dialog kring detta.

Jacob Käll Karin Helmersson

Kommunstyrelsens ordförande Ordf. Regionala Utvecklingsnämnden

Vimmerby kommun Region Kalmar län