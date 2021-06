Petra Marklund kommer till Eksjö stadsfest. Foto: Jonathan Perlmann/Pressbild

Storstjärnan kommer till stadsfesten i Eksjö

Sist Petra Marklund besökte Eksjo stadsfest var 2013, i år kommer hon tillbaka igen, aktuell med albumet Frimärken.

Petra Marklund som varit aktiv på musikscenen sedan början av 00-talet har både varit hyllad som internationell dansgolvsstjärna under namnet September och som folkkär artist under eget namn, bland annat i programmet "Så mycket bättre".

Några av hennes mest minnesvärda låtar är Händerna mot himlen, Cry For You och tolkningar av Mikrofonkåt och Kärlekens tunga. Utöver egna släpp har hon dessutom skrivit Grammisvinnande musik till Zara Larsson (Only you). I sommar kommer hon alltså till stadsfesten i Eksjö.

