Magnus Betnér kommer till Vimmerby i september. Foto: Linnea Rheborg/Pressbild

Efter Möller – nu kommer även Betnér till Vimmerby

Den 20 oktober kommer Måns Möller till Björkbacken i Vimmerby för en show. Nu är det klart att en annan av Sveriges stora komiker kommer hit.

Redan i vintras var tanken att Magnus Betnér, en av Sveriges mest kända komiker, skulle komma till Vimmerby och Björkbacken. Då satte pandemins utveckling stopp.

Nu planerar Björkbacken för nya stand up-kvällar.

– Stand up är ett intresse hos mig och som är väldigt stort i samhället. Det har växt något otroligt de senaste åren så jag tror att det behövs i Vimmerby. Det är inte så ofta vi har komiker i Vimmerby, berättade Mimmi Hamnert, restaurangchef på Björkbacken, nyligen.

Sedan tidigare är det klart att Måns Möller landar i Vimmerby den 20 oktober. Redan innan det blir det dock stand up på Björkbacken. Den 25 september kommer Magnus Betnér till Björkbacken.

"Känd från bland annat Parlamentet och för sin ofta politiska, liberala och provokativa humorstil ger sig nu Magnus Betnér ut på en förlängd turné med föreställningen ”Work In Progress”. Work in Progress är en brittisk företeelse som innebär att komikern jobbar fram nästa stora arenaturné från scen. Detta är andra gången Magnus Betnér turnérar med Work in Progress och förra gången var samtliga föreställningar utsålda", skriver Björkbacken.

Även komikern Henrik Nyblom kommer till Björkbacken den kvällen. Biljettförsäljningen är igång och i biljetten till showen ingår även mat.

