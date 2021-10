Fullstort fullmäktige – för första gången på 19 månader: "Extra högtidligt"

Under hela pandemin har det politiska beslutsfattandet skötts digitalt i Vimmerby kommun. Att debatten blivit lidande av det är enkelt att konstatera.

I måndags var det för första gången sedan 2 mars 2020 ett fullstort och fysiskt fullmäktige igen.

– I går kändes det lite extra högtidligt att kunna samlas igen fysiskt. Som jag sa i min inledning så är jag övertygad om att de allra flesta tyckte det också. Efter mötets avslut var det också många som stannade kvar för att prata, säger Leif Larsson, ordförande i fullmäktige.

Men det är inte bara debatten som fått lida under pandemin.

– Partiernas interna arbete har också blivit lidande under pandemin. Det är svårt att kunna delta på lika villkor digitalt och det är nog svårt att engagera nya. Vi har under pandemin kunnat hålla fast vid att de demokratiska besluten fattats. Men i Vimmerby har vi inte haft den breda debatten under digitala mötesformer som vi varit vana vid. Men jag tror att det har blivit bättre efterhand.

Trots det ser inte Leif Larsson endast negativt på det som skett.

– Det finns också fördelar med digitala mötesformer. Man har kunnat delta hemifrån även om man varit lite förkyld eller haft behov av barnvakt för att ta ett par exempel. Det gäller att ta vara på den digitala mognad och de tekniska framstegen som vi gjort under pandemin.