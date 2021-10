Nu avvecklas kommunens krisledningsgrupp: "Behövs inte längre"

I mars 2020 aktiverades kommunens krisledningsgrupp. Nu avvecklas den. – Behovet är inte lika stort längre, säger kommunalrådet Jacob Käll (C).

Det var i mars 2020 som kommunens krisledningsgrupp aktiverades för att följa utvecklingen under pandemin och diskutera frågor under pandemin. I november 2020 aktiverades också krisledningsnämnden för att kunna fatta snabba beslut under pandemin.

– Skälet är inte att vi tror att det är över, men på tjänstemannanivå gör man bedömningen att man inte behöver ha de här övergripande mötena längre. Nu har man träffats varannan vecka, säger Jacob Käll (C).

På kommande sammanträde med kommunstyrelsen avvecklas också krisledningsnämnden.

– Det är inte lika mycket övergripande frågor längre, så bedömningen är att de här stora samlingarna inte behövs. Det är fortfarande så att HR-avdelningen kommer titta på vaccination och varje förvaltning bevakar smittläget förstås. Frågorna kommer också diskuteras och bevakas av tjänstemännen och förvaltningarna upp på koncernsledningsnivå, och koncernledningen ses regelbundet. Där kommer man kunna tala om det här om det händer något extraordinärt, säger Käll.

"Ingen bekräftelse"

Jacob Käll (C) säger att man kunnat dra många lärdomar från arbetet med krisledningen.

– Det har fungerat väldigt väl och det har varit imponerande från början hur snabbt och pragmatiskt man tagit besluten i krisledningsgruppen. Det här har gett lärdomar, man har skapat nya samarbeten och tajtat ihop organisationen. Nu kommer det göras en utvärdering av krisledningsarbetet och jag tror vi kommer se en hel del positiva effekter gällande inte minst samarbeten.

Vissa kanske tycker det här är en farlig signal om att pandemin är över?

– Det är viktigt att betona att det här är inte är någon bekräftelse på att allt är över. Arbetsformen behövs inte längre, men vi som arbetsgivare har ett ansvar att det är smittskyddssäkert på arbetsplatsen. Det kommer bli en successiv återgång till att jobba på plats för många och det är inte sagt att det sker i dag eller i morgon. Man kan tro att allt är över när det är okej att gå på stora fester eller konserter, men det gäller att tänka på vad vi gör. Det går också snabbt att kalla ihop det här igen.

Vad skulle krävas för att det ska ske?

– Det kan handla om stora utbrott eller där det behövs politiska beslut, så som stängningar av idrottsanläggningar och annat.

Kommunens krisledningsgrupp och krisledningsnämnd skulle också kunna sättas in vid exempelvis terrordåd eller skogsbränder.