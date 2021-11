Snart dags för ortsmöten i kommunen – här är uppmaningen till politiken

Vimmerby kommun ska anta en ny översiktsplan för 2050. I samband med arbetet för att anta den ska det hållas en dialogtour i kommunen.

Det kommer bli möten på varje ort och dialogtouren inleds på torsdag i Tuna. Det avslutande mötet hålls i Södra Vi den 27 januari nästa år.

– Arbetet med översiktsplanen inleds med en dialogtour. Syftet är att diskutera hur de olika orterna och hela kommunen kan utvecklas och stärkas i samtal med våra medborgare, säger kommunstyrelsens vice ordförande Marie Nicholson (M).

Vid måndagens kommunfullmäktige uppmanade hon politiker från alla partier att engagera sig.

– Vi önskar att så många som möjligt av er kommer, inte minst när det hålls i era orter, säger hon.

Både Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet har möjlighet att skicka en politiker per möte och då får företrädare arvode. Det gäller även för övriga partier, så länge det inte är någon av de politiker som har ett "all inclusive"-ersättning, vilket är Jacob Käll (C), Marie Nicholson (M), Ola Gustafsson (KD) och Helen Nilsson (S).

– Vi vill ha representanter från varje parti och vill helst se att så många som möjligt anslutet varje gång.