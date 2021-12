Mäklare tar över försäljningen från kommunen – så många tomter handlar det om

I juni 2020 öppnades tomtkön till det nya bostadsområdet. 19 tomter har sålts av kommunen den vägen.

– Det har varit 26 tomter ute till försäljning via vår tomtkö. Intresset har varit gott och försäljningen har gått bra. Vi ser med glädje på att det byggs i området, säger Ola Gustafsson (KD), ordförande i samhällsbyggnadsutskottet.

Sju tomter återstår och dessa kvarvarande tomter kommer överlämnas till mäklare för vidare försäljning. Fast pris och först till kvar gäller, enligt beslutet i kommunstyrelsen.

– Det handlar om att vi behöver avlasta mark- och exploateringsavdelningen. Just nu förbereds för att öppna tomtkön till Nybble under början av 2022. Jag har inget datum för det ännu, men det kommer bli under inledningen av 2022 och man behöver fokusera på den tomtkön.

Sedan tidigare har redan ett antal tomter i Nosshult lagts för exploatörer. I Nybble planeras för cirka 20 villatomter.