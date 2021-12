Föreningen fick ta emot årets kultur- och fritidspris: "Glädjetårar"

Den lokala föreningen Storebro IF fick ta emot årets kultur- och fritidspris. Priset delades ut på kvällens fullmäktigesammanträde.

Att Storebro IF är årets pristagare har varit klart ett tag, men det var först på kvällens sammanträde som priset delades ut. Priset består av ett diplom och 10 000 kronor.

"Storebro IF tilldelas 2021 års kultur- och fritidspris för sitt engagemang i lokalsamhället och sina insatser inom både idrott och kultur. Storebro IF är en starkt satsande förening som inte bara står för fotboll utan är i framkant när det kommer till att tänka nytt, tänka rörelseglädje i form av satsningar på både padel, utegym och naturstig och som arrangör av konserter och allsång. Storebro IF är en värdig mottagare av kultur- och fritidspriset 2021", står det i motiveringen.

Föreningen ordförande Eva Kindstrand var förstås glad.

– Tack snälla! Det här är är fantastiskt roligt. Det har varit glädjetårar, men vi har inte haft läge att fira ännu. Det här är ett jättebra kvitto på att det vi gör landar rätt och vi har en del ny satsningar på gång, sa Eva Kindstrand och hälsade alla välkomna ut till Bruksvallen.

