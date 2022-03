Oppositionspolitiker och vårdförbund vill ha arbetstidsförkortning

I morgon under Regionstyrelsen så kommer ett nämndinitiativ att diskuteras. Det handlar om åtgärder främst på akutmottagningen för att stärka personal och arbetsmiljön. Vårdförbundet har uppvaktat M och KD för att få hjälp att göra verklighet av förslaget. – Vi måste bli en attraktiv arbetsplats igen. Som det är nu är det svårt för många att orka med sitt jobb, säger Pernilla Petersson på Vårdförbundet. Förslaget är en arbetstidsförkortning som är helt anpassad efter arbetsplatsen. Ett lokalt avtal som nödvändigtvis inte behöver inkludera andra avdelningar. – Det vi har fått till oss är att arbetstider arbetas fram centralt med organisationen Sveriges kommuner och regioner. Men det har gått på andra håll. Både Varberg och Huddinge har haft framgång med arbetstidsförkortning, säger Jimmy Loord (KD) vice ordförande i hälso- och sjukvårdsberedningen. Framgången har här inneburit, enklare att både behålla och rekrytera personal på ett annat sätt än tidigare. Hyrpersonal för en kvarts miljard – Vi betalar idag en kvarts miljard kronor i att hyra in personal. Så det finns en ekonomisk aspekt också, säger Carl Dahlin (M), vice ordförande i personalutskottet. Det finns också ett mer närliggande exempel. Nattpersonal på IVA har en viss arbetstidsförkortning den har arbetats fram via lokalt avtal. Frågan om minskad arbetstid har varit en politisk fråga sedan 1970-talet. Argumentationen emot har pendlat mellan att det är för dyrt eller att det inte finns personal. Det är också förslag som högerpartierna reflexmässigt röstat nej till. Vad har fått er att ändra inställning? – Det är på riksdagsnivå. Här är vi i ett annat läge. Spelplanen är annorlunda nu. Vi vill också ha det här som ett pilotprojekt, säger Carl Dahlin. De senaste fem åren har mellan 80-90 sjuksköterskor lämnat länssjukhuset. Många uppger stress och hög arbetsbelastning som en faktor till varför de lämnat sin arbetsgivare. – Man orkar helt enkelt inte, säger Tora Dahlström på Vårdförbundet.