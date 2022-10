NILSSON (S): ”CENTERN MÅSTE VÄLJA SIDA”

Det har varit snabba kast i Vimmerbypolitiken senaste dagarna. I helgen kallade nuvarande Vimmerbyalliansen ­– C, M och KD – Socialdemokraterna till ett möte där man frågade om S kunde tänka sig att agera stödparti till fortsatt alliansstyre.

Det sa S – tro det eller ej – nej till.

– Det säger vi blankt nej till. Det kommer inte att hända. De ville ha fortsatt styre, men utan inflytande för SD. Jag tror att de kände redan på mötet att vi inte är så pigga på det.

Idag gick Centerpartiet ut med sin viljeinrikting: de vill att S ansluter sig till den borgerliga alliansen.

Helen Nilsson är skeptisk till det också.

– Jag är lite förvånad, ja. Vi hade ett kort avstämningsmöte med Alliansen som den ser ut idag under helgen. De pratade inte riktigt i de termerna då, men jag tror att de anade vad det lutade åt. Nu har Centern ändrat sig och vill att vi ska vara med i en majoritet. Vi ska diskutera frågan i vår grupp ikväll och alla medlemmar ska få komma till tals. Det är inte vad vi har föreslagit.

"Tror inte gruppen är jättepositiv"

Socialdemokraterna vill istället att Centerparitet ansluter sig till ett samarbete med S och V.

– Vi har öppnat dörren och bjudit in Centern. Vi har pratat om majoritetsstyre med V och vi har pratat om ett styre mellan S och C med stöd av V. Nu kommer de här buden och vi får diskutera det. Jag tror inte gruppen är så jättepositiv över det här förslaget. Bollen ligger hos Centerpartiet och de måste bestämma sig. Jag tror att de måste välja sida om vi inte hittar en bred överenskommelse – och dit är det en bit kvar för oss.

Vad skulle krävas för att ni skulle säga ja till detta?

– Då är vi största partiet med allt vad det innebär. Det är inte mest avgörande för oss, utan det är värderingspolitiken. Att M och KD valt att samarbeta med SD nationellt sitter djupt i Socialdemokraterna just nu. Samtidigt är vårt förstaalternativ fortfarande kvar och dörren är öppen.

Inga politiska diskussioner

Centerpartiet är den tydliga vågmästaren efter valresultatet i Vimmerby. En koalition med SD, M, KD och C får majoritet och så även en med S, C och V. Ett eventuellt samarbete med både SD och V drar dock in många centerpartister i svåra mardrömmar.

Tre veckor efter valet kom alltså Centerns besked om ett brett mittenstyre under förmiddagen idag. Några sakpolitiska diskussioner har överhuvudtaget inte förts ännu.

– Vi har ingenting på bordet. Det finns ingen diskussion om någon sakpolitik. Dit har vi inte kommit. Man har bara kommit till förutsättningslösa samtal om vem som ska sitta med och styra.

Hur ska man kunna styra tillsammans om man inte diskuterar vad man ska göra?

– Exakt. Den frågan ställer vi oss också just nu.

Har ni tagit initiativ till de diskussionerna?

– Vi skissar på det. Centern har inte velat göra det än, men vi diskuterar gärna det.

Det har ju snart gått en månad efter valet, vad tänker du om det?

– Ja, vår dörr står öppen. Nu har vi mötet ikväll och vi måste sätta ned foten snart. Ska vi vara majoritet eller opposition fortsatt? Men vi kan inte vara ensamma i majoritet.

När tror du att det här är klart?

– Vi påbörjar förhandlingarna när någon vill börja prata med oss.

Är du orolig över att det ska dra ut på tiden?

– Ja lite.