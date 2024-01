Märta Stenevi sjukskriven – "Sliten efter hösten"

På sin egen Facebooksida skriver Märta Stenevi att hon varit sliten efter den gångna hösten och att mycket hände samtidigt i höstas.

"Rent privat i familjen, men också alla spekulationer och läckor inför vår kongress. Ovanpå detta omvärlden. All död. Jag trodde att det skulle räcka att prioritera, vila och krama barn i julhelgerna. Jag sa till en journalist i höstas att jag "minsann är tuffare än somliga tror". Och det är jag nog – men kanske inte fullt så tuff som jag själv trodde", skriver hon.

Märta Stenevi kommer därför vara sjukskriven ett tag framöver.

"Det har varit svårt att acceptera, jag har fått ett stort förtroende av kongressen att vara språkrör för Sveriges viktigaste parti och jag älskar mitt uppdrag. Men just därför behöver jag göra en omstart nu. Jag tycker det är bättre att själv få berätta detta än att det kommer ut via omvägar och rykten. Jag vill inte heller bidra till tystnadskulturen kring sjukkrivningar. Just nu krävs detta, och även om jag verkligen mycket hellre skulle jobba så skäms jag inte för att det inte går just nu. Det är vad det är", skriver Stenevi.

Hur länge Märta Stenevi kommer vara sjukskriven framgår inte av inlägget, men hon skriver att hon får bra stöd av sin familj, sitt parti och inte minst från språkrörskollegan Daniel Helldén.

Just Helldén kommer vara ensamt språkrör för Miljöpartiet tills vidare.