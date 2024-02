TOPPOLITIKERN LÄMNAR – DÅ ÄR DET DAGS

Jacob Käll (C) lämnar inom kort politiken. Foto: Arkivbild

Jacob Käll (C), nu vice ordförande i kommunstyrelsen, väljer att sluta som toppolitiker i Vimmerby kommun. Han kommer att avgå i maj månad.

Jacob Käll blev aktiv i samband med den föregående skoldebatten och klev då in i den politiska världen. Han var kommunstyrelsens ordförande under den tidigare mandatperioden och blev, när S, C och V bildade majoritet, vice ordförande i kommunstyrelsen.

– Jag har beslutat mig för att gå i pension. Jag vill ha mer fritid och kunna umgås mer med familj, barn och barnbarn, än jag gjort de senaste åren, säger Jacob Käll.

Han kommer att vara kvar till maj månad. Mycket mer om nyheten senare.