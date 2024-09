Så ser kostnaden ut per brukare – det sticker ut i Vimmerby

Siffrorna för kostnad per brukare, KPB, har nyligen redovisats för socialnämnden. Foto: MostPhotos

Socialnämnden har fått en genomgång av måttet KPB, kostnad per brukare, nyligen. Analysen visar hur Vimmerby ligger till jämfört med andra kommuner. Inte minst individ- och familjeomsorgen sticker ut. – Att vi brottas med placeringar av barn har vi gjort länge och är inga nyheter, säger Eva Berglund (S), ordförande i socialnämnden.

De ansvariga politikerna fick vid senaste sammanträdet ta del av genomgången av kostnad per brukare. Eftersom Vimmerby har få platser inom vård- och omsorgsboende blir medelkostnaden per brukare för hemtjänsten hög. När det gäller stöd till personer med funktionshinder är totalkostnaden per brukare inom LSS och SoL högre än genomsnittet.

Men det som sticker ut mest är individ- och familjeomsorgen. Barn- och ungdomsvården har högre kostnader än genomsnittskommunen. Främst är det en hög andel ytterfall, högre medelkostnader för institutionsplaceringar och familjehemsdygn som sticker ut.

– Vi vet att vi ligger högt på IFO-sidan. Att vi brottas med placeringar av barn och unga är inga nyheter för oss. Det har vi brottats med länge och är något vi aktivt jobbar med. Vi försöker med tidigare insatser och försöker jobba förebyggande, för att barnen inte ska behöva bli placerade. En del barn har i princip varit placerade sedan de föddes och har man då bott i ett familjehem så länge, kan man inte bara flytta hem barnen. Därför är det inte lätt att plocka bort kostnader. Men vi försöker jobba ännu mer förebyggande än tidigare, säger Eva Berglund (S), ordförande i socialnämnden.

Tycker du att det går i rätt riktning?

– Vi har minskat kostnaderna, men så kanske det händer något i morgon. Det vet vi inte. Vi kan inte ha en aning om det. Vi kan känna att vi har gjort något bra, men så en vecka senare kan det komma en ny och knacka på.

Så ser det ut

Vad gäller äldreomsorgen handlar det mycket om att man jobbar med kvarboendeprincipen, enligt Berglund.

– Vi har fler hemtjänsttimmar än vi har platser på särskilt boende. Hemtjänsten är också många gånger dyrare. Vi har varit uppe på 17 personer i kö till särskilt boende och då innebär det också att man har stora behov. Det slår tillbaka på hemtjänsten.

När det gäller särskilt boende ligger kommunen bra till jämfört med standardkostnaden. Även hemtjänstens medelkostnad per beviljad timme är lägre i Vimmerby. Däremot sticker medelkostnaden per hemtjänstbrukare ut. Medelkostnaden för genomsnittskommunen är 154 271 kronor. I Vimmerby ligger den på hela 193 042 kronor per brukare och år.

– Det är det som gör att vi sticker över standardkostnaden, säger Eva Berglund.

Att LSS sticker ut beror på att Vimmerby har mindre gruppbostäder än många andra, menar socialnämndens ordförande.

– Ett dygn i Vimmerby ligger på 5 161 kronor. För genomsnittskommunen är det 4 059 kronor. Vi har har fortfarande ganska få lägenheter per boende och det påverkar.

Där har man låga kostnader

Nettokostnadsavvikelserna för åren 2019 till 2023 redovisades också för nämnden. Där sticker individ- och familjeomsorgen ut kostnadsmässigt. Även äldreomsorgen har något högre kostnadsläge än standardkostnaden.

Något positivt i analysen är att Vimmerby har låga kostnader för försörjningsstödet.

– Vi ligger relativt lågt där med 37 793 kronor per hushåll och år. Vi har legat så lågt att vi har kunnat plocka bort pengar från försörjningsstödet. Sedan kan vi bara konstatera att vi ligger runt tolv till 14 miljoner fel mot standardkostnaden för IFO. Det är så det ser ut.