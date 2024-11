Ex-kommunalrådet ledsen och besviken: "Handlar om ett namnbyte på en tjänst"

Bland annat på grund av inrättandet av en tjänst som biträdande kommundirektör lämnar C och V samarbetet med S. Men enligt Helen Nilsson, som gick i pension för två veckor sedan, är det ingen ny tjänst. – Jag förstår inte att man fäller en majoritet för att man ändrar namn på en tjänst, säger hon.

För två veckor sedan packade Helen Nilsson (S) ihop det sista och lämnade sitt jobb som kommunstyrelsens ordförande i Vimmerby kommun. Ex-kommunalrådet hann bara vara pensionär i 14 dagar innan det samarbete hon varit med och skapat sprack.

– Det första jag tänkte var att det var jättetråkigt, säger Helen Nilsson.

När fick du reda på det?

– I dag fick jag det av Cissi. Jag vet att de har haft ett par dialoger under de här 14 dagarna utan att kunna komma fram till något.

Enligt C och V har det funnits meningsskiljaktigheter i en månad. Hur mycket märkte du av det mot slutet av din tid?

– Jag tror att de varit irriterade på den nya politiska agendan som fullmäktige tog. Den innebär att man behöver ändra i organisationen och det har jag försökt att förmedla till båda att det står i kommunchefens uppdrag att göra. När vi lägger så stora politiska förändringar är det ledningen som ska genomföra uppdragen och det har jag försökt förklara.

Ingen ny tjänst, menar hon

Helen Nilsson anser inte, likt kommundirektören Carolina Leijonram, att det är en ny tjänst som ska inrättas.

– Det är namnet på tjänsten som ändras. Själva tjänsten ändras inte, den finns redan i dag. Hon (Marie Halldén, reds.anm) är biträdande redan i dag när Carolina är borta. Nu ska den tjänsten bara ändra innehåll, men det handlar inte om en helt ny tjänst.

Enligt Lars Johansson handlar det ju ändå om miljonbelopp till följd av det här?

– Det har jag inte fått uppgift om att det ska göra från ledningen och vi har suttit på samma möten. Jag förstår inte att man fäller en majoritet för att man ändrar ett namn på en tjänst.

Vad tänker du om att det är den här frågan som fäller samarbetet?

– Jag står bakom det S har skrivit och jag är inte kvar längre. Men jag kan säga att om man ska klara en kommun så måste man ha all personal man kan för att ändra riktning i ett krisläge. C och V har fått frågan om att ta över kommundirektörens chefskontrakt. Jag har också lyft det här under möten om de ska säga något om det, men då har de inte framfört något. Jag är väldigt frågande till det här. Det är många tuffa beslut att ta och det har varit tufft såklart.

Kan du ha förståelse för att man inte tycker att man kan öka på när man skär ned inom andra verksamheter?

– Jag har full förståelse för det, men det fanns tre alternativ. Antingen skulle man gå igenom ledningsfunktioner och se om vi har lika stor ledningsfunktion som andra eller om den haltade eftersom vi har svårt att klara av det. Ett annat alternativ var att inrätta en helt ny tjänst och ett tredje var att förändra inom en tjänst. Carolina föreslog att vi skulle förändra en tjänst och det tyckte jag lät rimligt. Vi vill göra det så kostnadseffektivt som möjligt och det är min bild.

Vad är din bild av vad det ska kosta då?

– Jag har ingen bild över det. Det får kosta så lite som möjligt är vad vi alla har pratat om. Jag vet inte vad det är för information C och V har, det har ju uppenbarligen pratat om det här själva, men vare sig jag eller Cissi har fått det här till oss.

Lider med sin efterträdare

Helen Nilsson lider verkligen med sin efterträdare Cissi Hammar.

– Det här känns inte bra alls. Det känns inte bra att ha klivit av på det här sättet, även om det varit bestämt sedan länge. Att lämna över något som inte håller känns inte bra. Det är verkligen jättetråkigt att man gör på det här sättet och inte pratar med oss om det.

Tror du att det hade varit annorlunda om du varit kvar?

– Nej, det tror jag inte. Det är mer skuld över mig än över Cissi. Vi har saft samma åsikt hon och jag och det pratades om det här innan jag gick och det har väl fortsatt efter att jag gick. Men jag tycker inte att det är ett schyst välkomnande. Det här borde gå att lösa tänker jag.

Befarade du det här när du klev av?

– Nej, jag befarade det inte alls. Det känns ganska tufft. Jag vet att det har varit dialoger, men där har inte jag varit med och det kanske kommer fram mer om detta längre fram.

Vad tror du kommer hända nu?

– Vi är tillbaka på ruta ett och man får sätta sig i samma diskussioner igen. Antingen blir det en konstellation med eller utan oss. Alla får diskutera och alla vill väl kommunens bästa.

Du har jobbat nära företrädare för C och V länge. Har du haft någon kontakt med dem i dag?

– Nej, det har jag inte haft. Jag vet inte om det ligger på min lott, men det blir väl när jag träffar dem. Jag är tom, ledsen och besviken, säger en märkbart tagen Helen Nilsson.