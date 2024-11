Johansson (V) beklagar avhoppet: "Handlar inte om Cissi"

För fem dagar sedan meddelade både Vänsterpartiet och Centerpartiet att man lämnar majoritetssamarbetet. Cissi Hammar, som tog över som kommunstyrelsens ordförande den 1 november, meddelade på tisdagen att hon avgår från alla sina politiska uppdrag i kommunen.

Nyheten är ännu en del av det totala politiska kaos som råder i Vimmerby.

– Det är väldigt tråkigt tycker jag genuint. Det här handlar inte om Cissi, utan det här handlar om det vi inte kunde komma överens om, säger Lars Johansson (V).

Vad bär ni för ansvar för att hon väljer att avgå?

– På ett plan har man alltid ett ansvar. Från Cissis början har det här handlat om en åsiktskonflikt. Vi har gjort allt vi kunnat för att undvika den här situationen, men jag tycker inte att vi har kunnat släppa det. Det är vårt ansvar att stå upp för vår politik. Vi har haft bra samtal om hur vi skulle lägga upp arbetet tillsammans så det här bottnar helt i en politisk fråga.

Men vilket ansvar bär ni för att hon avgår?

– Jag vet inte hur vi kan ta ansvar för att Cissi skulle suttit kvar. Det måste vara politiken som får styra.

Skickade ett skarpt mejl

Det var under en något udda vinjett som det tidigare kommunalrådet, pensionerade Helen Nilsson, försökte slå tillbaka mot sina två tidigare samarbetspartier under gårdagens fullmäktige. Under allmänhetens frågestund fick hon under flera minuter ge sin syn på det som har hänt.

Till slut bröt Lars Johansson (V) in och avbröt henne och Marcus Jonmyren (C) bad henne att lämna talarstolen. Helen Nilsson (S) ville ge allmänheten en redogörelse för hur beslutsgången sett ut gällande kommunstyrelsens detaljbudget och den planerade organisationsförändringen.

– Som alla andra politiker säkert har gjort så har man läst protokollet och ingen i kommunstyrelsen var emot. På samma möte informerar kommundirektören om en organisationsförändring som vi gick igenom. Organisaitonsförändringengick igenom och då ställde jag frågan till kommunstyrelsens ledamöter: finns det någon som har något att säga eller finns det någon fråga? Det var ingen som ställde någon fråga. Detta är enhälligt genomgått och beslutat på ett KS-möte och det bör allmänheten veta. Alla här inne har ställt sig bakom det här genom sina företrädare, sa hon bland annat.

Lars Johansson (V) säger att det är svårt att besvara den kritiken, men berättar att han skickade ett skarpt mejl inför sammanträdet.

– Det är väldigt svårt att prata om beslutsgångar på det sätt som hon gjorde. Det blir detaljer, oförståeligt för invånarna och tjafsigt. Det som har framförts från oss och det som är anledningen till att vi lämnade samarbetet är budgetfördelningen. Då blir det en tolkning av att det är omorganisationen. Det är en bit av det, men det är det större beslutet om budgetfördelningen vi är emot.

Det har han också framfört till Helen Nilsson menar han.

– Det har jag gjort länge och inför mötet den 7 oktober skickade jag ett ganska skarpt mejl om det här.

Mejlet ska ha gått till Cissi Hammar, Helen Nilsson, Peter Karlsson, kommundirektören Carolina Leijonram och ekonomichefen Camilla Johansson.

– Det är inte så att ingen vetat om att vi hade kritik mot det här.

Varför opponerade ni er inte på mötet?

– Vi hade en majoritet då och jag tror inte att man hade velat som majoritets-KSO att vi gått ut och sagt något som hon inte ville höra på sittande möte. Så fungerar det inte. Så länge vi har en majoritet så håller vi den linjen som vår KSO kommit överens om. Det är vad det innebär att vara i majoritet. Vad vi säger sedan inom majoriteten är något annat. Vi kan inte på sittande möte sitta och driva en helt annan linje än vad hon har.

"Ointressant diskussion"

Enligt Lars Johansson var man också överens om att skjuta på det här beslutet.

– Det skulle vi göra tills vi tog detaljbudgeten, alltså hela detaljbudgeten, så det blev en konstig situation på det här mötet. Nu sköts inte det här fram, men det blir så detaljerat om man ska reda i det mer.

Hennes poäng är nog att ni försöker dupera kommuninvånarna om hur ni ställt er?

– Det är vad hon försöker säga, men det är en ganska ointressant diskussion. Jag förstår hennes poäng, men jag håller inte med henne. Ska medborgarna förstå kan vi inte gå in på beslutsgångarna på ett enskilt möte som ingen annan har varit på.

"Klokt och rimligt"

Under måndagen skulle Marie Halldén ha påbörjat sin nya tjänst, men kommundirektör Carolina Leijonram har nu valt att skjuta på införandet.

– Det är klokt och rimligt utifrån vad som har sagts och utifrån att även oppositionspartierna har uttryckt samma åsikt som vi har gjort. Vi får se hur det blir.

När kan det komma upp igen?

– Det måste finnas en ny majoritet som kan fatta beslut om det. Det beror helt på och jag vill inte föregå det. Nu är det pausat tills vidare.

Vad gäller bildandet av en ny majoritet är diskussionerna igång, men Sverigedemokraterna har inte varit inbjudna till några samtal.

– Partiföreträdare träffas just nu och jag tror att alla vill att det ska gå så snabbt som möjligt. Det är lite av ett vakuum nu och vi behöver få klarhet i hur det ska bli. Vi måste samtidigt sköta våra uppdrag här och nu och en budget ska tas den 3 december. Finns ingen ny majoritet då måste alla partier vara med i besluten på ett eller annat sätt.

Hur ser du på förutsättningarna nu för att ni ska finnas med i en ny majoritet?

– Jag vill inte alls föregå de diskussioner som finns mellan partierna nu.

Vi har sökt Helen Nilsson för en kommentar. Cissi Hammar har låtit meddela att frågor om hennes avgång besvaras av partiets ordförande David Fernhed.