Här har vi samlat de stora turerna under krisen i Vimmerby

Det har varit en totalt galen höst i Vimmerbypolitiken. För inte alls länge sedan uttryckte de tre partier som samarbetat sedan valet 2022 att det gått bättre än förväntat. Det var inte den mest väntade konstellation som bildade majoritet efter valet.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet gick samman. Men trots utmaningarna som varit har det inte verkat troligt att samarbetet skulle avbrytas på slutet. Men den 14 november kunde vår tidning släppa bomben. Den rödgröna majoriteten skulle spricka under dagen. Det dröjde bara ett par timmar innan C och V i ett pressmeddelande bekräftade vårt avslöjande och meddelade att man väljer att lämna samarbetet.

Mycket uppger partierna handlar om att de inte kan stå bakom en utökning av kommunledningen kort och gott samtidigt som man skär ned inom andra verksamheter. Bland annat har anhörigkonsulenten sagts upp, de äldre matsalars kommer stänga och skolan i Gullringen ska läggas ned. Sedan tidigare har neddragningar skett inom både grundskolan och förskolan.

* Redan den 18 november, samma dag som organisationsförändringen skulle genomföras, kom beskedet att åtgärden skjutits fram på grund av den politiska turbulensen. Samma kväll, när kommunfullmäktige sammanträder, kliver ex-kommunalrådet Helen Nilsson (S) upp i talarstolen under allmänhetens frågestund. Hon går då igenom beslutet om organisationsförändringen från beslutet i kommunstyrelsen och betonar att inget parti opponerade sig. Lars Johansson (V) och Marcus Jonmyren (C) reagerar starkt på detta och det blir under en kortare stund hetsigt i fullmäktige.

* Dagen efter, alltså den 19 november och fem dagar efter att majoriteten fallit, avgick kommunstyrelsens ordförande Cissi Hammar (S). Hon hade då suttit på posten i sammanlagt 19 dagar efter att hon efterträtt Helen Nilsson (S). Hon lämnade då samtliga sina poster i kommunen.

* Den 28 november, efter en tids spekulation, kom beskedet att den rödgröna majoriteten hittat tillbaka till varandra. Exakt två veckor efter uppbrottet var man överens om att styra Vimmerby kommun vidare.

– Vi fokuserar nu framåt med alla invånares bästa för ögonen. Vi har kommit överens om tydliga spelregler och har en plan för vårt fortsatta arbete. Nu kan vi fortsätta leda Vimmerby kommun tillsammans, uttryckte Lars Johansson (C).

Samtidigt fick vår tidning uppgifter om att det handlade om att S gått med på att entlediga kommundirektören Carolina Leijonram. Uppgifter som vi inte lyckats få bekräftade de senaste dagarna.

* Den 3 december kom ännu fler uppgifter kring att kommundirektören Carolina Leijonram skulle få lämna sin tjänst. Hon har varit kommundirektör sedan augusti 2010 och beslutet väntas ta av kommunstyrelsens arbetsutskott vid ett extrainsatt sammanträde under tisdagen, när även kommunstyrelsen sammanträder. En pressträff är planerad först på onsdagsförmiddagen, men politiken lär bekräfta dessa uppgifter senare i dag.

Vår tidning har sökt Carolina Leijonram och kommunstyrelsens vice ordförande Peter Karlsson (C), som i väntan på ett nytt förstanamn för Socialdemokraterna leder kommunstyrelsens arbete. HÄR kan du läsa mer om morgonens uppgifter.