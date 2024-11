JUST NU: HÄR ÄR VIMMERBYS "NYA" MAJORITET

För exakt två veckor sedan kunde vår tidning avslöja att den rödgröna majoriteten i Vimmerby skulle falla. Några timmar senare bekräftades det hela.

Det berodde på att Centerpartiet och Vänsterpartiet valt att lämna samarbetet på grund av en konflikt med Socialdemokraterna kring en utökning av kommunledningen.

"Under en period på drygt en månad har det funnits meningsskiljaktigheter i den politiska majoriteten i Vimmerby. Med bakgrund av dessa beslutade Vänsterpartiet och Centerpartiet under torsdagen att lämna majoriteten. Våra partier ställer sig inte bakom de utökningar i kommunledningen som föreslagits och är på väg att genomföras, och det är grunden till att vi väljer att lämna majoriteten. Att utöka ledningsfunktioner samtidigt som det på flera håll i kommunen gjorts eller kommer genomföras besparingar längre ner i organisationen är inte något vi står bakom. Vi delar inte syn med Socialdemokraterna i denna fråga, och har inte lyckats föra konstruktiva diskussioner och kompromisser kring detta", skrev C och V i ett gemensamt uttalande.

Gamla majoriteten återuppstår

Vimmerby stod därmed utan majoritet från den 14 november. Fem dagar senare, bara 19 dagar efter att hon tillträtt på posten, avgick också kommunstyrelsens ordförande Cissi Hammar (S).

Vår tidning nåddes därefter av uppgifter om att en koalition av Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet förhandlade om att ingå i en ny majoritet. Det var då det som låg närmast till hands. I dag hade även Vimmerby Tidning dessa uppgifter och menade att den här oväntade koalitionen skulle presenteras i dagarna. Det stämmer alltså inte.

Vår tidning kan nämligen berätta att den rödgröna majoriteten om ett antal timmar kommer presentera att man hittat tillbaka till varandra – och att man på nytt bildar majoritet.

Pressträff i dag

Våra uppgifter har ännu inte bekräftats, men i ett pressmeddelande som kom nu vid lunchtid bjuder S, C och V in till en gemensam pressträff klockan 15.00 i dag. Där kommer de berätta att man avser att ta upp samarbetet igen, enligt vad vår tidning erfar.

Mycket mer om dagens stora politiska nyhet och hur de tre partierna på två veckor hittat tillbaka till varandra kommer senare.