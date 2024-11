Statsvetaren efter rekordsnabba avgången: "Finns noll insikt"

I förra veckan avslöjade vår tidning bomben att V och C lämnar majoritetssamarbetet. Nu, fem dagar senare, har Cissi Hammar (S) meddelat att hon lämnar sin roll som kommunstyrelsens ordförande.

Detta efter endast 19 dagar på posten. Något liknande har inte hänt i länet på hiskeligt många år.

– Oskarshamn hade en KSO-ordförande som avgick efter en månad på 1980-talet av hälsoskäl. Vi har de här två rekordkorta statsråden i Reinfeldts regering. Det är jämförbart, säger statsvetaren Erik Wångmar.

Han åsyftar Maria Borelius som var handelsminister i åtta dagar och Cecilia Stegö Chiló som var kultur- och idrottsminister i tio dagar i Reinfeldts första regering som statsminister.

– Att avgå efter 19 dagar är överraskande. Det är ett misslyckande för henne att samarbetet avbröts direkt när hon tillträdde. Jag har förståelse för att hon i det här läget inte ville fortsätta regera. Hon ska inte klandras för det som har hänt.

"Noll insikt"

Erik Wångmar tycker att kaos är ett hårt ord för att beskriva Vimmerbys politiska situation.

– Det beror på hur det utvecklar sig. Jag har svårt att tro något annat än att det här har ett tydligt samband med det som hände förra veckan. Förebrår hon sig själv för att man inte backade i frågan? Eller har hon blivit kritiserad av partiet internt för att ha stjälpt koalitionen? Jag vet inte, men hon är ju sjukskriven och man kan ju se det här som hälsoskäl.

Wångmar är fortfarande tveksam till att det endast kan ha varit den frågan som C och V hänvisar till som fällde samarbetet.

– Eller är det att man tycker det är jättejobbigt med de besparingar som behöver göras? Folket i Vimmerby verkar inte ha någon förståelse för behovet av att spara. Det finns noll insikt. Jag såg inslaget i SVT och folk protesterar och vill att man ska göra sig av med folk i administrationen, men när det gäller nya idéer om besparingar finns det mindre kreativitet. Det måste drivas igenom besparingar, men den insikten verkar inte finnas. Snart kanske det bara återstår att höja skatten.

Lyssnat för mycket på folket?

Vimmerby kommun har hamnat i en ond cirkel och det började redan vid folkomröstningen 2015, när den dåvarande majoriteten backade från förslaget om att lägga ned skolor.

– Folk protesterade och lyckades. När den här koalitionen mellan S, V och C bildades visste man att det var en Kristerssonregering och att det kunde bli rätt knapert för kommuner. Jag vet inte vad de trodde. De säger också att det åstadkommit mycket på två år. Jag kanske inte är lika imponerad vad gäller kommunens ekonomi. Vi hade för knappt ett år sedan skolfrågan i skarpt läge, men då backade man. Man har haft väldigt många chanser.

Varför S så hårt håller fast vid att man ska utöka kommunledningen förstår han inte heller.

– Det är väldigt dålig tajming och det ska man inte göra i det här läget. De borde kunna ha haft förmågan att inse att det kunde spräcka koalitionen. Sedan vet man inte om C och V gärna spräckte koalitionen för att inte behöva genomdriva tuffa besparingar. Jag tror inte att C och V vill sitta i majoritet nu. Man vill nog se på när besparingar genomförs. Det är plågsamt för C med tanke på striderna man tog vid folkomröstningen och man eldade på protesterna som var. Här är frågan vem som ska hålla i yxan.

Ser du några givna kandidater till att ta över efter Cissi Hammar?

– Nej, det gör jag inte. Det är jättesvårt att veta och beror också på vad S ska ha för roll framöver.

Vilka tror du kommer styra kommunen framåt?

– Vore jag socialdemokrat skulle jag tänka mig noga för innan jag går in i en ny koalition. Det vore intressant att se vad M, KD och SD skulle kunna göra. Om de anser att krafttag måste till, så är det väl läge att de får visa dessa krafttag. Det skulle kunna vara ett minoritetsstyre i sådana fall. Jag har svårt att se V i en ny koalition och jag tror att C vill vara i opposition.