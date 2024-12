Därför står M bakom att sparka Leijonram: "Kommit till vägs ände"

Under måndagseftermiddagen informerades Carolina Leijonram om att hon skulle få sparken efter drygt 14 år som kommundirektör i Vimmerby kommun. Under ett extrainsatt sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott under tisdagen togs det formella beslutet.

Hela oppositionen står bakom den pånyttfödda rödgröna majoriteten.

– Vi har kommit till vägs ände och kommer inte längre. Carolina har gjort ett bra jobb under många år, men nu behövs det en ny ledarprofil, säger Niklas Gustafsson (M).

Varför är inte hon rätt person att vända utvecklingen?

– Hon försökt i flera år och vi kommer inte framåt i ekonomin. Nu vill majoriteten byta ut Carolina och då står vi bakom det.

Var det givet för er?

– Vi har haft interna diskussioner kring hur vi skulle ställa oss. Tidpunkten blir lite fel och nu går vi in i en framtid utan både KSO och kommundirektör. Vi vet att vi har stora utmaningar framför oss gällande ekonomin och en ny kommundirektör behöver rekryteras. Allt pausas i sex månader säkert och det är inte heller bra.

Nu låter det som att du argumenterar för att man inte skulle ha gjort det?

– Vi står bakom det här, jag försöker bara förklara svårigheterna i det.

"Gjort väldigt mycket bra"

Moderaterna tog sitt beslut att ställa sig bakom beslutet efter att Carolina Leijonram redan informerats om att hon skulle få gå. Det skedde under partiets gruppmöte i måndags kväll.

– Vi behöver ta krafttag mot ekonomin och bedömningen från majoriteten är att vi behöver byta kommundirektör. Ekonomin är det viktigaste vi har och vi behöver blunda för allt annat för att få rätsida på ekonomin.

Det beskrivs som "hatstormar" i Vimmerby och hård bevakning. Tror du det blir lätt att hitta en ny kommundirektör?

– Nej, jag tror inte det blir lätt. Men vi behöver hitta en bra kommundirektör, det behöver vi verkligen.

Carolina Leijonram har varit kommundirektör i nästan 15 år. Hur ser du på hennes insats?

– Hon har en lång karriär som kommundirektör och det är få som suttit så länge på samma post. Hon har gjort väldigt mycket bra under årens lopp.

Vad blev den utlösande faktorn för att ni ville bli av med henne?

– Vi har aldrig känt så som du uttrycker det. Majoriteten tycker att man behöver byta kommundirektör för att komma vidare med arbetet med ekonomin och det står vi bakom.

Inte aktuellt tidigare

Att entlediga Carolina Leijonram tidigare, med tanke på att kommunen haft ekonomiska problem länge, har inte varit aktuellt, menar Niklas Gustafsson.

– Nu har man kommit till att det är ett byte av kommundirektör som behövs och då står vi bakom det. För exempelvis tio år sedan var det inte aktuellt. Det här är inte kommundirektörens ansvar ensamt. Det finns en stor tyngd på politiken under tio års tid också.

Din föregångare, Micael Glennfalk, riktar ganska vass kritik mot politiken och tar Carolina Leijonram i visst försvar?

– Jag instämmer till fullo i hans kritik. Vi själva har också varit med och styrt och vi är självkritiska där.