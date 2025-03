Bättre än prognoserna – så blev BUN:s bokslut

I maj månad var prognosen ett underskott på 12,7 miljoner mot budgeten. I augusti visade prognosen -8,2 miljoner. Skillnaden däremellan var att barn- och utbildningsnämnden fått fyra miljoner kronor för att behålla nuvarande skolstruktur.

Nu visar bokslutet att underskottet inte blev så illa. Det landade på knappt 1,4 miljoner kronor.

– Det är mycket bättre än befarat, men handlar också om att redovisningssystemet inte fungerat under året. Vi förstod att det inte var rimligt för ena gången uppgavs det ligga 20 miljoner plus och sedan tio miljoner plus exempelvis. Jag tycker ändå att 1,4 miljoner är hyfsat efter förutsättningarna, säger Lars Sandberg (C), ordförande i nämnden.

Hade du befarat värre?

– Jag levde länge i tron om att det var över åtta miljoner back. Det var det närmaste vi visste då och det hade inte varit bra. Nu missar vi budget med 0,3 procent av den totala budget. Jag är positivt överraskad.

"Fått gissa"

Att redovisningssystemet inte fungerat bedöms vara en stor orsak till den stora skillnaden mot prognoserna.

– Man har inte vetat exakt och därför fått gissa sig till siffrorna. Nu blir det inte så illa som man gissat. Sedan har delvis det vi gjort redan gett utslag under slutet av 2024. Vi har dragit ned och det har bidragit.

Kommer redovisningssystemet vara ett problem framåt?

– Nej, det ska vara i ordning nu.

Positiv för 2025

Förskola, pedagogisk omsorg och öppen förskola går back med 3,4 miljoner. Anpassad gymnasieskola ligger på -1,0 miljoner. Grundskola, inklusive förskoleklass, anpassad grundskola och fritidshem, gör ett litet överskott och den största positiva avvikelsen är gymnasiet med ett överskott på två miljoner. Vuxenutbildning och Campus hamnade +0,5 miljoner.

– När det gäller gymnasiet sköt vi till mycket pengar i budgeten inför 2024.

Lars Sandberg är nu positiv inför innevarande år.

– Vi har gått in i prislappsmodellen och därför har vi en teknisk ram och gör därefter prioriteringar. Två delar utgör själva budgeten, men för 2025 ser det ut som att vi kommer klara budgeten. Det är vår förhoppning och tro. Till nästa år, alltså 2026, beror det alldeles på vad vi får, men det finns möjligheter att klara det här 2025.