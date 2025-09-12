Beslut av politiken – här blir det motortrafik förbjuden

Nu har politiken fattat beslut om att det blir motortrafik förbjuden på en gata i Vimmerby. Det fattade kommunstyrelsen beslut om i veckan.

Det är företaget Autolack som sedan tidigare kommit in med ett önskemål om motortrafik förbjuden nere vid sin anläggning.

– Man vill inte ha en genomfart där, det är ett ärende vi jobbar på, sa trafikingenjören Maria Åkerö i våras.

Nu har kommunstyrelsen tagit beslut om att motortrafik blir förbjuden där.

– Det är gatan emellan där. Man kör med truck där och det har varit på förslag tidigare att stänga av den helt. Nu blir det motortrafik förbjuden i stället för att den stängs av helt, säger Peter Karlsson (C), vice ordförande i kommunstyrelsen, och fortsätter:

– Kör man in med en lastbil där, så går det att köra ut om man kört fel. Det här ligger ju mellan deras lokaler där och man får köra till fastigheten men inte igenom längre.