Moderaterna i länet växer bland unga – "Ett kvitto"

Moderaterna växer bland unga i Kalmar län. Både vad gäller MUF och MST.

Moderata Ungdomsförbundet, MUF, i länet fortsätter att växa. Totalt placerar man sig på andra plats i landet vad gäller procentuell medlemsökning under 2025.

Jämfört med 2024 har MUF i länet vuxit med drygt 29 procent och fördelningen mellan män och kvinnor är i princip likvärdig. Även Moderata Studenter, MST, har en stark utveckling med en medlemsökning på hela 540 procent. Det är bäst i hela landet.

Moderaterna själva anser att siffrorna indikerar ett växande engagemang för moderat politik bland unga och studenter.

– Siffrorna är ett kvitto på det fantastiska arbete vi gör varje dag. Vi märker tydligt att ungas intresse för samhällsfrågor och politik växer. Därför är det extra glädjande att vi ser en positiv utveckling och erbjuder en stark gemenskap, en politik som lockar unga och en organisation där unga känner att deras engagemang gör skillnad. Att vi dessutom har en jämn könsfördelning visar att vi når brett och bygger ett modernt ungdomsförbund för framtiden, säger Charlotte Carlgren, distriktsordförande för Moderata Ungdomsförbundet i Kalmar län.

"Väldigt imponerad"

Tillväxten inom MUF och MST speglar också en positiv utveckling för Moderaterna lokalt i Kalmar kommun.

– Jag är väldigt imponerad över vårt ungdomsförbund och deras arbete. Det speglar känslan vi har i hela Kalmarmoderaterna. Varje vecka blir vi fler och stämningen i partiet är fantastisk, säger Hanne Lindqvist, gruppledare för Moderaterna i Kalmar kommun.