Vimmerbypolitikern Daniel Nestor siktar på riksdagen 2022. Foto: Pressbild/SSU

Nestor siktar på riksdagen 2022 – vill bli rösten för länets unga

Han gjorde entré i Vimmerbys kommunfullmäktige som 18-åring. Nu vill Daniel Nestor, 25, ta plats i riksdagen.

– SSU vill få in en stark röst till riksdagen, säger Daniel Nestor.

Det har inte vimlat av riksdagsledamöter från Vimmerby de senaste mandatperioderna. 2018 valdes Gudrun Brunegård in för Kristdemokraterna och i valet 2022 kan mycket väl Vimmerbypolitikern Daniel Nestor hamna högt på valsedeln.

Åtminstone om SSU i Kalmar län får som de vill.

SSU har uppmanat länets arbetarekommuner att ta partiets mål om att var fjärde bör vara under 35 år på listorna på allvar. I helgen valde SSU i länet att välja Daniel Nestor, ordförande för SSU i Kalmar län, till distriktets unga kandidat till riksdagslistan.

– SSU har ingen nomineringsrätt, men vi från SSU försöker göra vår del och inför valet 2022 har vi bestämt oss för att lägga fokus på en kandidat och den här gången är det på mig. Vi uppmanar nu arbetarekommunerna att stödnominera mig och på så sätt samla stöd för den unga kandidaten istället för att splittra, säger Daniel Nestor (S).

"Tidigt i processen"

Daniel Nestor är en av få unga i Vimmerbypolitiken och har definitivt etablerat sig som politiker. Han har bland annat varit ordförande för arbetarekommunen i Vimmerby, suttit i kommunfullmäktige sedan valet 2014 och är en av partiets mest framträdande lokalt.

– SSU har gjort den här prioriteringen, men det är fortfarande tidigt i processen såklart. Vår absoluta förhoppning är att få in en person i riksdagen och nu är det fokus på att samla stöd tills valberedningen sätter listan. Att få var fjärde på listan under 35 år är inte realistiskt kanske, men vi tycker det är viktigt att även unga får representation på listan. Det ska finnas någon för ungdomar att rösta på och vi tror det är svårare att värva röster om alla unga kandidater är långt ned på listan.

Hur skulle det vara att komma in i riksdagen?

– Det vore roligt. Jag är brett politiskt intresserad och brinner för framtiden och ungdomar. Min främsta prioritering skulle vara att motverka psykisk ohälsa i alla åldersgrupper, men framför allt bland ungdomar. Alla unga ska få en bra start i livet. Jag brinner för jämlikhet mellan könen och tycker inte det ska finnas några skillnader. Politiken har det största ansvaret för det.

Vad skulle du vilja göra för jämlikheten och jämställdheten?

– Det handlar om generella satsningar som ökar jämställdheten. Lika löner oavsett kön när man har samma utbildning och erfarenhet. Av gammal tradition frågar man ofta kvinnor om de funderar på att skaffa barn, men man frågar inte män om det. Det kan handla om föräldraförsäkringen och ändra normen. I alla frågor ska vi ha ett jämställdhetsperspektiv.

Hoppas på brett stöd

Regeringspartiet Socialdemokraterna har endast två ledamöter under 30 år i riksdagen just nu. Båda är också 29 år gamla i år. Daniel Nestor tror dock att han har goda chanser.

– Jag hoppas att jag kan få ett brett stöd i partiet. Det handlar inte om att just jag ska komma in i riksdagen, utan det handlar om att få in en ung röst och lyfta frågor som ungdomar tycker är viktiga. Rent åldermässigt är jag kanske ingen ungdom längre, men i politiska sammanhang är jag det. Från SSU:s sida tänkte vi att vi väljer någon med erfarenhet och jag har lång erfarenhet från kommunpolitiken.

Vimmerby Arbetarekommun tar beslut om nomineringar till valberedningen den här veckan.

