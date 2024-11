Porträtt: Mike Tyson – folkets mästare och gladiator.

Men det hela började för länge sedan under helt andra former. Michael Tyson med samma mellannamn som en känd svensk rockpoet föddes den 30 juni 1966. Till skillnad från Muhammed Ali som kom från trygga ordnade former växte Tyson upp i en trasig tillvaro i Brooklyn.

I sin biografi berättar han hur han som barn mobbades och utnyttjades sexuellt. Mike är väldigt kort för att vara en tungviktare och hade vid 12 års ålder ingen större kunskap av att slåss. I hela sitt liv har han varit intresserad av djur och speciellt brevduvor. När en äldre kille vrider huvudet av en av hans duvor blir av helt ifrån sig. Visserligen rädd, sänker han killen han med några riktiga råsopar.

Vid 13 fyllda hade han blivit arresterad 38 gånger, och kan snart besegra de flesta fullvuxna män i slagsmål. Han hamnade i ungdomsfängelse eller reformscool där Bob Stewart upptäckte honom och lärde honom att boxas. Det var Stewart som tog honom till Cus D''''Amato, mannen bakom världsmästaren Sverigebekantingen Floyd Pattersson.

Cus fostrade och renodlade Tyson som boxare. Vid sexton års ålder adopterar Cus Tyson och börjar målmedvetet träna honom. Som amatör vann Mike Tyson Olympiska spelen för Juniorer både 1981 och -82. När man ser honom boxas som amatör är det svårt att begripa att han överhuvudtaget kunde förlora. Men han förlorade bland annat två gånger mot Henry Tillman på domslut, vilket gjorde att han inte kvalificerade sig för Olympiska spelen 1984, där Tillman tog Guld i Tungvikt.

Den 6/3 1985 gör han sin proffsdebut mot Hector Merced och vinner på knockout i första ronden. Han matchas i ett rasande tempo, och går 1985 femton matcher, och vinner samtliga på knock. Han ställs hela tiden mot högre rankade boxare. Efter 27 matcher är han rankad som förste utmanare av både WBC och WBA. Den 22 november 1986 går han sin första VM- fight om WBC-titeln. I andra ronden sänker han den regerande mästaren Trevor Berbick med en vänster. Berbick försöker resa sig två gånger, men faller till marken sammanlagt tre gånger av samma slag. Han är nu den yngste Världsmästaren i Tungvikt genom tiderna.

*

I nästkommande match poängbesegrar han WBA-Världsmästaren James Smith. Efter det är han den förste på nio år att inneha båda dessa titlar. Inte sedan Leon Spinks valde att ge Muhamed Ali en returmatch om enbart WBA-titeln. Spinks fråntogs då WBC-bältet då han vägrat att möta deras förste utmanare Ken Norton.

På tungviktsboxningens karta utspelas nu följande. Leon Spinks bror Michael som tog kronan av Larry Holmes har blivit fråntagen sin IBF-titel då han vägrat möta Tony Tucker. Tucker skall nu möta James Buster Douglas om denna titel. Vinnaren av den matchen skall möta vinnaren av Mike Tyson och den förre WBC-Mästaren Pinklon Thomas (endast med en förlust i karriären).

Det skall sedan i sin tur resultera i en obestridd Världsmästare som för första gången i historien innehar alla de tre stora titlarna. Tyson besegrar Thomas på knock i sjätte. Tucker besegrar Douglas. Den förste augusti 1987 drabbar de både obesegrade boxare samman. Tucker börjar bäst men Tyson jabbar sig in i matchen och vinner med samtliga dommarröster rätt så komfortabelt på poäng. Han är nu den förste världsmästaren för WBC, WBA, och IBF vid ett och samma tillfälle.

Fortfarande idag har ingen tungviktare innehaft de tre titlarna genom att eliminera tre olika Världsmästare. Många röster lyfts nu när hans skall möta den obesegrade Michael Spinks, mannen som innehar The Lineal- titel (mannen som besegrade mannen). Tyson väljer istället att den 16 oktober samma år möta Tyrell Biggs, som är obesegrad och rankad förste utmanare föra samtliga tre bälten. Parallellt med detta utspelar sig ett annat scenario.

Larry Holmes som varit världsmästare mellan 1979 och 1985, först för WBC och sedan för IBF, har efter andra förlusten mot Spinks 1986, varit inaktiv detta år. Efter att Tyson besegrat Biggs på knock i sjunde ronden så tillkännager Holmes att han i januari 1988 ämnar göra comeback mot Mike Tyson för att återta sin titel.

Mot Tyson ställs Holmes mot en helt annan kaliber av boxare än den Spinks de senaste matcherna uppvisat. Tyson slår Holmes medvetslös i fjärde ronden. Larry Holmes gör efter det ytterligare två försök att återta titeln, 1992 mot Evander Hollyfield och 1995 mot Oliver Mc Call, bägge försöken resulterar i förlust på poäng. Knockoutförlusten mot Tyson blir den enda i Holmes långa karriär. Nu diskuteras återigen en match mot Michael Spinks, men först låter hans promotor Don King (som varit med sedan 1986) honom bege sig till Japan för att försvara sina titlar. Den 21 mars i Tokyo möter han den förre WBA- Mästaren Tony Tubbs (även han med endast en förlust i bagaget).Tubbs börjar matchen bra med förlorar mot Tyson på Knock i andra ronden.

*

Den 27 juni 1988 i Atlantic City skall en uppgörelse mellan Tyson och Michael Spinks äga rum. Donald Trump hostar upp extra pengar för att matchen skall äga rum i på hans Casino i staden, istället för som oftast brukligt i Las Vegas. Detta blir den match som till då gällande datum omsatt mest pengar.

Tyson får 22 miljoner dollar för besväret medan Spinks får nöja sig med 14 miljoner. Tyson står nu ovetande om faktum, tre dagar innan han skall fylla 22, på toppen av sin sportsliga karriär. Allt bord vara frid och fröjd men svarta moln har börjat tona upp sig på horisonten.

Tyson lyckas ta sig samman och slår ner Spinks efter 91 sekunder i första ronden. Om han nu valt att lägga av eller omkommit hade det inte varit någon som ifrågasatt honom som den bäste tungviktaren någonsin. Sagan tar dock en annan vändning. Efter matchen bryter Tyson med sin tränare Kevin Roney som varit hans fasta stöd sedan Cus dog. Han sparkar även sin manager Bill Cayton.

Endast en person ansvarar nu alltigenom för Mike Tysons fortsatta karriär, Don King. Tanken är att Tyson på hösten samma år skall möta engelsmannen Frank Bruno och därefter innan årets slut även hinna med Buster Douglas . Men utanför ett köpcenter går han istället en ” returfight” mot Mitch Green som han mött 1986, som kommit till platsen för att få tag på Tyson. Tyson slår ner Green, men slår sönder högerhanden. Matcherna får skjutas på framtiden.

*

Tysons äktenskap knakar i fogarna. Det ryktas om depression och självmordsförsök. Två poliser stoppar Tyson under en bilfärd, varpå han vill ge bort sin nya bil för 190.000 dollar till dem. Den 25/2 1989 är verksamheten åter på banan, Frank Bruno besegras på knock i sjätte, den 25 juli möter Carl Willams i första samma öde. Karusellen måste snurra vidare, men allt står inte rätt till, varken fysiskt eller på det psykiska planet.

En match planeras med Evander Hollyfield som året tidigare gått upp i Tungviktklassen. Men först skall man åter till Tokyo. Denna gång för att besegra Buster Douglas. Tyson är 42-1 favorit på spelet. Han är dock långt ifrån iordningställd för uppgiften och har bland annat blivit nedslagen av en sparringpartner under förberedelserna. Tyson lyckas inte hålla ihop i och under matchen. Det i kombination med att Buster Douglas gör sitt livs match, leder till en av århundradets största idrottsskrällar. Tyson knockar Douglas i nionde ronden. Vissa menar att Douglas kom upp på 13, och därmed borde matchen varit över.

Buster Douglas slår mot alla odds ut Tyson i tionde ronden. WBC vägrar först att erkänna honom som Mästare, men fallet blir sedan ett faktum. Tyson har inte rätt till någon returmatch utan ställs i juni samma år mot sin gamle kollega Henry Tillman som han knockar i första. Sedan faller blicken på Alex Stewart som boxades jämt med Hollyfield, och ledde till och på poäng efter åtta ronder, innan han skadade sig. Alex är rankad tredje utmanare av samtliga stora bälten och bedöms som en lämplig motståndare på Tysons väg att återta kronan.

*

Även Stewart knockas lätt av Tyson i första ronden. 1991 accepterar Tyson att möta Donovan Ruddock rankad andre utmanare i världen. Vinaren av dem skall möta vinnaren av den regerande Mästaren Holyfield och den gamle George Foreman. I sjunde ronden har Tyson Ruddock mot repen, domaren bryter matchen, och den tillfaller Tyson på teknisk knockout. Upprörda känslor menar att domaren bröt matchen för tidigt.

För att blidka opinionen går man med på en returmatch som Tyson vinner med samtliga domarröster på poäng. Holyfield vinner som vanligt sin match intetsägande på poäng. Även att Tyson nu inte innehar något bälte är det fortfarande han som är den stora attraktionen på boxningsscenen. Med möjligtvis undantag för Holyfield - Foreman så är det ingen som drar så mycket publik, säljer så många Tv-biljetter och får så mycket uppmärksamhet som Mike Tyson. Och absolut inga personer som inte är Världsmästare.

Hösten 1991 skall Holyfield försvara sina titlar mot Tyson. Matchen säljer på publikplats omgående slut. På presskonferensen som helt domineras av Don King och Tyson får Holyfield som Mästare för samtliga bältena spela en utmanares synnerligen undanskymda roll. Men Tyson skadar sig på träningen under uppladdning inför matchen, och mötet ställs för andra gången in. I början av 1992 arresteras Tyson och anklagas för våldtäkt på en skönhetmiss, Desiree Washington. Det har skrivits många spaltmeter om denna rättegång. Det är bara att gå tillbaka till leggen och läsa, så väl de digitala som analoga.

Det stora flertalet jurister som kommenterat detta är överens om att rättegången avlöpte under något besynnerliga eller snarare bisarra former. Alla jurymedlemmar har i efterhand hävdat att man friat Tyson om bara ett av alla de vittnen som försvaret förfogade över, hade tillåtits träda fram för att ifrågasätta Washington. Tyson dömdes 1992 till sex års fängelse och rörde inte en min, vilket man dessutom använde som ett argument för hans skuld.

Enligt skrönan och den vedertagna sägnen skall någon på en fest 1994 påkallat den nyblivne WBC-världsmästaren Oliver McCalls uppmärksamhet. Du grabben! Mike Tyson kommer att döda dig när han kommer ut ur fängelset. Den 2/9 1995 försvarar McCall sin titel mot Frank Bruno. Vinnaren i matchen kommer att möta den tidigare på året för gott uppträdande frigivne Mike Tyson.

*

Tyson gör som fösterankad utmanare den 19/8 1995 comeback mot den av WBA sjunderankade Peter Mc Neeley. Han fick 25 miljoner dollar och slog nytt försäljningsrekord av Tv-biljetter. När han i början av 1995 släpptes ut ur fängelset var det den överlägset största mediala sporthändelser det året. Tyson vinner comebacken och går ytterligare en uppvärmningsmatch på hösten. Låt oss återvända till ringside av Mc Call och Frank Bruno. Bruno vinner mot Mc Call på poäng. Den 16/3 1996 tar Tyson återigen sig an Frank Bruno.

I tredje ronden avslutar Tyson både Bruno och hans fortsatta karriär som boxare. Åter Världsmästare förs förhandlingar. Team Tyson vill möta WBA:s mästare Bruce Seldon, men WBC menar att Tyson bör försvara sin titel mot förre Världsmästaren Lennox Lewis. Det hela slutar med att Don King betalar Lewis för att man först ska få möta Bruce Seldon. I september knockar Tyson Seldon i första ronden.

Den regerande WBA-mästaren verkar livrädd och vill bara därifrån. Nu innehar Tyson åter två Världsmästarbälten. Nya diskussioner förs om att möta Lewis i en match om de båda titlarna. När det projektet strandar så avsäger Tyson sig WBC-bältet och planerar att genomföra den två tidigare gånger uppskjutna matchen mot Holyfield. Men Tyson är i likhet med före fängelsevistelsen inte tränad för de riktigt stora uppgifterna. Han förlorar titeln som storfavorit på teknisk knockout i elfte ronden.

Året efter lockas han åter av 30 miljoner dollar (som han fått i första mötet) att gå en returmatch mot Holyfield. Nu är det Tyson som bara vill därifrån, och diskas sedan han bitit Holyfield i örat. Det resulterar i avstängning i halva 97 och nästa hela 98. Han gör comeback januari 1999, och går fram till och med 2005 ytterligare 10 matcher, mest för att försörja sig. Han ställs i en sista (?) VM-match 2002 mot Lennox Lewis.

Tysons namn och rykte drar fortfarande stor publik och säljer massor av biljetter. Men en överviktig och av drogmissbruk märkt Mike Tyson knockas av Lewis i åttonde ronden. Han erbjuds nya VM- matcher både 2003 och 2004. Men med tanke på hans tillstånd och att de stora gagen han utlovas, förmodligen skulle hamna i andra fickor än hans egna, så får dessa matcher rinna ut i sanden.

*

2003 går han personlig konkurs och är efter karriärens slut 2005 skyldig 115 miljoner kronor. Man beräknar att han under sina aktiva proffsår tjänat minst 4 miljarder kronor. 2006 går han en uppvisningsmatch mot sin gamle sparringpartner Corey Sanders. Sedan följer år av missbruk och viktuppgång. Men sagan tar åter en annan riktning, Tyson lyckas i det stora hela vända sitt liv rätt. Han kommer ur sitt missbruk av kokain och sprit, tränar upp sig igen, gifter om sig, och blir av med alla sina skulder.

Hösten 2020 går han en andra uppvisningsmatch mot Roy Jones Jr. Intresset för hans person och förehavanden i ringen är fortfarande enormt stort. Det är givetvis på det sättet som Mike Tyson boxades som har skapat en popularitet som sträcker sig över generationer. Han vann aldrig på delat domslut. I hans relativt få förluster var det han själv som var sin värsta motståndare. Trots det förlorade han aldrig på poäng eller boxades oavgjort.

Bortsett från diskningen så förlorade han sina VM-fighter i någon av de senare ronderna. Även när det inte stod rätt till så gav han allt för sin publik. För matchen mot Roy Jones får Tyson drygt tio miljoner dollar i gage, vilket han skänker bort det mesta av till missbrukare och hemlösa. Han bor i ett fint hus utanför Las Vegas med sin familj och arbetar med sin Pod samt äger hälften av en laglig marijuanafabrik.

Sedan förra hösten har han tränat för att möta Jake Paul. Trots sin ålder åligger det honom att ytterligare en gång att sprida boxningens evangelium. Han har drygt 30 miljoner följare på Instagram och 11 miljoner på TikTok. Folket har uppenbarligen inte glömt sin Mästare och Gladiator.

Peter Ståhl