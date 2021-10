Lokala klubben testar flera spelare – tidigare nyckelspelare kan återvända

Niklas Gunnarsson provtränade med Vimmerby IF på torsdagen och klubben testar flera lokala spelare. Foto: Ossian Mathiasson

Vimmerby IF har bjudit in flera lokala spelare för provspel. Niklas Gunnarsson och Markus Ahl, två tidigare nyckelspelare i VIF, är två spelare som finns på radarn.

Vimmerby IF har precis avslutat sin säsong i division 4 och arbetet inför kommande säsong är i gång på allvar. Klubben har bjudit in en rad lokala spelare från grannklubbar till provspel under den senaste tiden.

På torsdagskvällens träning på Arena Ceos provtränade Frödinge/Branstestad-spelaren Niklas Gunnarsson med sin tidigare klubb. Han lämnade VIF till förmån för FBSK inför den gångna säsongen och nu kan det hända att han återvänder till Vimmerby.

– Det var en provträning, sedan får vi se vad det leder till. Just nu är det inget mer än att han är här och känner på det igen, säger David Lindgren i Vimmerby IF

Hur gärna skulle du vilja få tillbaka honom till VIF?

– Jag tycker att han är en duktig spelare som har en otroligt hög högstanivå. Det är klart att vi hoppas att han är sugen igen. Vi har varit i kontakt med FBSK och Nicke och kollat så det är grönt.

Vad säger han själv om sin framtid?

– Vi vet var vi har varandra, men det handlar just nu bara om provträning. Vi får sätta oss ner tillsammans framöver och se vad det leder till.

"Det krävs att han själv vill"

Isak Lindquist och Arvid Eckerstig från Hultsfreds FK samt Hultsfredskillen Selatin Shaljani, som går på fotbollsgymnasiet i Jönköping och tillhör J-Södras organisation, har tränat med VIF i veckan.

David Lindgren berättar att VIF har fler spelare som kommer bjudas in framöver.

Den tidigare Vimmerbyspelaren Markus Ahl tog för en vecka sedan steget upp i division 4 med moderklubben Djursdala SK och VIF är intresserade av honom.

– Förutsatt att Macke själv vill så är han alltid intressant för VIF eftersom det är en duktig fotbollsspelare. Det krävs att han själv vill. Han kommer bjudas in till provspel och träna med oss framöver.

"Vet var vi har varandra"

Det mesta talar för att Patrik Gunnarsson fortsätter som tränare i Vimmerby IF.

– Vi har en klar tanke om hur vi vill att det ska se ut 2022.

Innebär det att han är klar?

– Vi vet var vi har varandra. När vi vet hur vi vill presentera det så kommer vi göra det. Det känns bra och vi vet var vi har varandra.

Du kan inte säga att han är klar?

– Jag vill inte föregå någonting men vi vet var vi har varandra och vill nog samma saker.