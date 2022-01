Mångårige ledaren ny huvudansvarig för lokalt lags satsning

Christer Eriksson kliver in i rollen som ny huvudtränare för Vimmerby IF:s J18-lag. Foto: Bildbyrån

Vimmerby IF satsar rejält på sitt J18-lag och plockar in mångårige ledaren Christer Eriksson som huvudtränare.

”Nu tar vi ett steg till på pojksidan”, skriver Vimmerby IF i ett inlägg på sin hemsida.