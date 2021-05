Ikonen Christer Eriksson kliver in i Vimmerby IF:s ledarstab. Foto: Ossian Mathiasson

AVSLÖJAR: IKONEN KLIVER IN I VIMMERBYS LEDARSTAB

Vimmerby IF har hittat en ny tränarlösning efter Johan Karlsson Törndahls avhopp. Christer Eriksson kliver in som ett stöd till Patrik Gunnarsson.

– Vi vet vad han står för, säger David Lindgren i VIF:s sportgrupp.

Det var i måndags som Vimmerby IF meddelade att Johan Karlsson Törndahl lämnar sitt uppdrag som huvudtränare på grund av privata skäl.

Nu kan vår tidning berätta vem som kliver in i ledarstaben. Vimmerby IF har gjort klart med Södra Vi-bon Christer Eriksson, som var med under klubbens imponerande resa upp till division 2 tillsammans med Tommy Svensson Pöder.

– Han går in som ett stöd till "PG" (Patrik Gunnarsson) så vi känner oss jättenöjda med lösningen. Vi har en ung trupp. Det finns några spelare som har varit med tidigare när Christer har varit med så de vet vad han kan och vad han står för. Det blir ett nytt namn för större delen av truppen, säger verksamhetschefen David Lindgren

Hur kommer hans roll i VIF se ut?

– Man kan kalla det vad man vill men han är i förstahand till för att stötta "PG" så han känner att han har det stödet han behöver. Han ska vara med på ett pass i veckan och även vara ett bollplank under matcherna.

Hur kommer det sig att han återvänder till VIF?

– Det får Christer svara på själv. Har man fungerat som idrottsledare under stor del av sitt liv och med det fotbollsintresset som Christer har så tror jag att det ligger där. Christer är lojal som människa och känner att det finns utrymme i livet. För oss är det tacksamt och gör att vi sitter med en drömlösning på ledarsidan.

Vad händer med Jesper Lätt?

– ”Jeppe” har inför den här säsongen tänkt att göra comeback på planen så den tanken har han kvar. Nu när han är skadad så kommer han hjälpa "PG" på planen. Vi får se vad det landar in i. Vi hoppas att vi ska kunna använda honom på planen också.

