Lottningen till Toyota Cup klar – så ser grupperna ut

Amadeus Dunsäter, Albin Kito och Mergim Gurazius IFK Västervik har hamnat i samma grupp som Tjust IF FF, B.O.IF och Överums IK. Foto: Ossian Mathiasson

Andra helgen i mars drar första omgången av Toyota Cup igång för de lokala fotbollslagen i division 5 och division 6 på herrsidan och division 3 och division 4 på damsidan.

I dag släpptes grupperna och det är givetvis en hel del lokala lag som kommer stöta på varandra under gruppspelet.

– På herrsidan är det totalt 158 anmälda lag, vilket är nytt rekord. Det var 145 anmälda lag i fjol och då ställdes cupen in på grund av coronapandemin. Det verkar som att det är många lag som hoppas på spel. Vi har 52 damlag anmälda, säger Mats Larlind på Smålands Fotbollförbund.

Så här ser grupperna med lag från Vimmerby, Hultsfreds och Västerviks kommun ut:

Herr, grupp 11: Bäckseda IF, Holsby SK, Målilla GoIF och Virserums SGF.

Herr, grupp 12: HM IS, Hultsfreds FK, IF Hebe och Mörlunda GIF.

Herr, grupp 13: Storebro IF, Södra Vi IF, Frödinge/Brantestad SK och Hjorted/Totebo.

Herr, grupp 14: Gunnebo IF, IFK Tuna, Ankarsrums IS och Hammarsgärde BK.

Herr, grupp 15: IFK Västervik, Tjust IF FF, B.O.IF och Överums IK.

Herr, grupp 16: Fårbo FF, IF Ariel, Krokstorps IF och SK Lojal.

Dam, grupp 4: HM IS, Hultsfreds FK, Frödinge/Brantestad SK och Holsby SK.

Damlag från division 1 och division 2, bland annat Tjust IF FF, Västerviks Damfotboll och Vimmerby IF, kliver in i andra omgången.

Herrlag från division 3 och division 4, Djursdala SK och Vimmerby IF med lokalt intresse, gör entré i andra omgången. Gullringens GoIF och Västerviks FF medverkar inte i Toyota Cup.