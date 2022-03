VIF får beviljat stöd av kommunen: "Positivt projekt"

Vimmerby IF får 34 000 kronor beviljat i stöd av kommunen. Foto: Arkivbild

Vimmerby IF beviljas 34 000 kronor i utvecklingsstöd från kommunen. VIF ska satsa på ett projekt för ökad kunskap om psykisk hälsa och idrottspsykologi. – Vi tycker det är ett positivt projekt, säger fritdssamordnaren Mirja Holgersson.

Vimmerby IF hade sedan tidigare redan fått beviljat 200 000 kronor från Region Kalmar län. Nu står det klart att kommunen stöttar upp med 34 000 kronor för projektet.

Beslutet togs nyligen av utvecklingsavdelningen som beviljar föreningens ansökan.

– Vi har landat i att de får beviljat 34 000 kronor för den resterande delen av beloppet som de sökt för projektet. Vi har meddelat föreningen i dag, säger Mirja Holgersson.

Det här är andra året som kommunen har utvecklingsstöd.

– Stödet ska gå till nytänkande verksamhet och det tycker vi att det här är, säger Mirja Holgersson.

"Viktigt med psykisk hälsa"

Det Vimmerby IF ska göra är ett projekt för ökad kunskap om psykisk hälsa och idrottspsykologi.

"På kort sikt tror vi att spelarna, ledarna och de föräldrar som deltar kommer får ökad kunskap om idrottspsykologi och vad de kan göra för att minska risken för psykisk ohälsa. Vi kommer att ta in mätningar med självskattningar för att mäta detta hos spelarna samt utvärderingar för att se till att kunskapen var användbar. Just genom att utbilda hela föreningen tror vi att kunskaperna stannar där och inte försvinner såsom ofta händer när teori ska omsättas i praktik. Vi kommer få handfast material att använda oss som ledare som vi kommer att föra in i våra rutiner och praktiker. På sikt hoppas vi att fler idrottare spelar längre, utvecklas mer och att vi kan avlasta vården då vi kan bromsa problemen i tid", skrev VIF i sin ansökan.

VIF:s ordförande Stefan Bragsjö har tidigare sagt så här om projektet:

– Vi är stolta och nyfikna över att vara med i det här projektet. Vi gör det främst för våra yngre. Det är viktigt med psykisk hälsa och det ligger i tiden. Hur ska vi vuxna och ledare förhålla oss till, lösa konflikter och hur gör man miljön ännu mer meningsfull och glädjeskapande? Framöver vill vi kunna stötta våra fantastiska ledare ännu mer och att vi får ännu fler barn och ungdomar att spela fotboll.

Finns pengar kvar

Mirja Holgersson säger att kommunen vill vara en del av projektet.

– Vi tycker att det här är ett positivt projekt och det är viktigt att jobba med sina utövare kring de här bitarna.

Förra året fick kommunen in en ansökan om utvecklingsstöd och det här var det första som beviljades i år. Totalt består potten av 50 000 kronor på årsbasis.

– Många föreningar har nog inte fått upp ögonen för det ännu eftersom det är relativt nytt. Kanske är det så att man under pandemin inte har gjort så mycket mer än att hålla sin grundverksamhet igång, men det här är ett stöd man kan få för något nyskapande projekt. Det handlar om de lite mer mjuka värdena, säger Mirja Holgersson.

Kommunen har nu 16 000 kronor kvar i potten.