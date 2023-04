Startdatum klart för konstgräsbytet – så löser VIF träningar och matcher

Det var i slutet av januari som Vimmerby kommun och Sportbyggarna Entreprenad AB skrev på avtalet för nytt konstgräs på Arena Ceos.

Vimmerby kommun har nu fått en tidsplan gällande bytet av konstgräset på Arena Ceos. Arbetet ser ut att påbörjas måndagen den 17 april och pågå fram till 8 maj förutsatt att vädret är bra och att det inte faller mer snö.

– Tidsplanen som vi jobbar mot är 17 april och arbetet pågår tre veckor framåt. Det är vad vi har att förhålla oss till nu och det är med reservation för hur vädret utvecklar sig. Det behöver vara en viss temperatur för att det ska funka. Det pågår arbete under förutsättning att det inte är vinterförhållanden med snö och jättekyla, säger Mirja Holgersson.

Dämpande matta läggs dit

Det nuvarande konstgräset har legat sedan 2011 och Vimmerby kommun räknar med att det nya konstgräset ska hålla i åtta år.

– Jag tror att alla föreningar ser fram emot att få ett fräscht och nytt konstgräs att spela på. Det kommer kännas otroligt skönt när det nya konstgräset är på plats. Det gamla konstgräset har lagt ganska många år och det har hållit sig okej även om vi hade velat att det nya konstgräset varit på plats för kanske ett och ett halvt år sedan, säger Holgersson.

Vad kan du berätta om det nya konstgräsets egenskaper?

– Det nya konstgräset är ganska likartat med det vi har i dag. Det är samma typ av konstgräs och skillnaden som görs är att det läggs dit en sviktpad (dämpande matta) för bättre stötdämpning och bättre hållbarhet på mattan. Det är inget som finns i dag.

Spelar matcher i Södra VI och Storebro

Vimmerby IF är den förening som berörs allra mest av konstgräsbytet och David Lindgren, verksamhetsutvecklare i Vimmerby IF, har planen klar för sig.

– Förhoppningsvis kommer vädret vara med oss och vi utgår från att vi kan bedriva det mesta av träningen ute på någon yta av naturgräset på Ceos. Ett alternativ var att träna i bollhallen men det vill vi inte göra eftersom vi snor våra ungdomslags tider då. Vi har varit i kontakt med Södra Vi IF och Storebro IF om att några av seniormatcherna flyttas och spelas där under tiden som arbetet pågår med konstgräset, säger David Lindgren.