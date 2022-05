Tvåsiffrigt när VIF gjorde jobbet i derbyt: "Skärpte till oss"

Vimmerby IF gjorde jobbet i derbyt mot Rimforsa och vann klart. Foto: Jakob Karlsson

Vimmerby IF började svagt i derbyt borta mot Rimforsa IF och låg faktiskt under med 2-1. Men när VIF fick igång maskineriet var det inget snack.

– Vi skärpte till oss i andra halvlek, säger tränaren Mikael Rinaldo.