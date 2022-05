Rosenfors vann med matchens enda mål mot Gullringen

I princip allting handlade om Rosenfors i första halvlek. Ellen Erlandsson gjorde 1–0 i 17:e minuten och gästerna hade bud på fler mål mot ett Gullringen som inte stod att känna igen. Det fick Gullringstränaren Mats Söderkvist att höja rösten i halvtid.

– Jag säger som jag sa till tjejerna, det är synd att vi ger bort första halvlek då vi inte alls är med i matchen under de första 45 minuterna. Vi gick inte in i närkamperna och tog inte jobbet och det fick de höra i halvtid. Jag brukar inte skälla på dem men jag frågade hur länge ska vi vara åskådare i den här matchen? Vi tog kampen och kom ut som ett annat lag efter paus. Vi skapar inte tillräckligt mycket för att få in en kvittering utan vi har några halvlägen, säger Mats Söderkvist.

Flera spelare fick beröm

Gullringen presterade bättre efter paus men Rosenfors höll ifrån och lyckades bärga tre poäng på Gullemon på måndagskvällen.

– Det var en match som vi hade bra kontroll på. Vi skulle kanske ha punkterat matchen redan i första halvlek så det inte blev så spännande mot slutet. Vi hade många lägen som vi borde ha förvaltat lite bättre, säger Rosenfors spelande tränare Emma Adolfsson.

Wilma Hjelm och Ida Hansson förtjänade beröm i ett starkt Rosenfors. I Gullringen delades plusbetyg ut till Jennifer Petersson, Linnea Jonsson och Elin Linder.