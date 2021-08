Gullringens GoIF slog Rosenfors IK med 5–3 i afton. Foto: Stefan Härnström





















Gullringen tog säsongens första trepoängare i målkalas

Gullringens GoIF:s mål med årets säsong är att göra fler mål och ta fler poäng. Redan efter tre omgångar är det uppfyllt. Gullringen slog Rosenfors IK med 5–3 i kväll. – Återigen en gedigen och stabil laginsats, säger tränaren Mats Söderkvist.

Gullringens GoIF föll mot Tjust IF FF B i premiären, kryssade mot Vimmerby IF C förra måndagen och plockade sin första seger i kvällens hemmamatch mot Rosenfors IK.

Det blev seger med 5–3 efter en bra insats på Gullemon. Rosenfors Emma Adolfsson satte ledningsmålet redan i matchens första minut innan Gullringen vände till 2–1 efter mål av Elin Linder och Erika Andersson. Rosenfors kvitterade till 2–2 före halvtidsvilan.

Gullringen kom ut starkt efter paus och gjorde tre mål inom loppet av 13 minuter. Louise Andersson sköt 3–2 i 50:e minuten, Sandra Edlund 4–2 i 62:e och Louise Andersson 5–2 i 63:e. Tio minuter från slutet tröstmålade Emma Adolfsson till 5–3 från straffpunkten.

– Målsättningen har inför säsongen varit fler mål framåt och fler poäng. Nu har vi fyra poäng och sex mål framåt på tre matcher. På något vis kan vi ännu lite bättre men man kan inte vara missnöjd när man gör fem mål. Det gör mig glad att vi gör mål på flera olika sätt. Målen som vi släpper in är ett självmål, en straff och ett skott utifrån, säger Mats Söderkvist.

"Kan bli ännu lite bättre"

Han har en god känsla inför kommande matcher och känner att det finns mer att hämta ur laget.

– Jag är helt säker på att vi kan rubba flera av lagen som vi har kvar att möta. Det ser ljust ut. Det kan bli ännu lite bättre så vi ska inte vara nöjda och mätta. Bara att jobba vidare, säger Söderkvist.

Niklas Johansson, lagledare i Rosenfors, var nöjd med lagets insats på Gullemon.

– Snopen förlust. Det var en jämn och tuff match. Vi släppte in några billiga mål i andra halvlek där vi slarvade i försvarsspelet, tappade monumentet och släppte iväg till 2–5. Vi kom tillbaka till 3–5 och satte hög press i slutet. Vi hade ett gäng målchanser som vi brände medan de tog tillvara på sina målchanser, säger Niklas Johansson.

Alla spelare i Rosenfors erhöll beröm. Mats Söderkvist delade ut beröm till centrallinjen efter säsongens första trepoängare.

