SVIF föll tungt i jämn match mot topplaget: "Fler matchvinnartyper"

HM IS jublar över sitt 3-1-mål i segermatchen mot SVIF. Foto: Simon Henriksson

Södra Vi IF är tillbaka på jumboplatsen efter förlust hemma mot Hjältevad/Mariannelund med 3-1. Matchen var dock jämn och avgjordes först under slutkvarten. – Det var betydligt roligare att stå vid sidlinjen jämfört med i fredags. Nu skämdes jag inte, säger tränaren Patrik Nilsson.

Hjältevad/Mariannelund, som imponerat under säsongsinledningen, kom till Ulfveskog med gott självförtroende. För Södra Vi IF var det förstås något helt annat med en 0-7-förlust mot Hultsfreds FK i bagaget.

Men det var SVIF som inledde bäst och kunde ta ledningen i matchinledningen genom ett fint avslut utifrån av Rory Barraza.

– Vi hade ett bra snack i måndags om att det är dags att kavla upp ärmarna. Går det emot lite och man inte får det där lätta, då får man börja jaga, säger SVIF-tränaren Patrik Nilsson.

Ledningen höll sig inte jätteläge. Vimmerbybekantingen Jonatan Green var påpassligt framme och sköt 1-1 när Pontus Holm, som var tillbaka med målvaktshandskar, inte hann ut helt.

– Det var en mycket jämn match som kunde ha slutat hur som helst. Det var betydligt roligare att stå vid sidlinjen i dag jämfört med i fredags. Nu skämdes jag inte. Vi kämpar och sliter, men har inte det där lilla extra.

"Kollar inte tabellen"

HM IS avgjorde matchen under slutkvarten. Först satte Rasmus Samuelsson 2-1 från nära innan Kristoffer Oskarsson behärskat rullade in 3-1.

– Det som avgör är att de har fler matchvinnartyper än oss. Jag vet inte vem som ska göra det i vårt lag riktigt. Vi måste få igång "Adde" (Adrian Mathiasson) i träning. Det syns att han inte har touchen eller klippet ännu.

I och med förlusten tog Södra Vi över jumboplatsen i division 5 från Storebro IF.

– Jag kollar inte tabellen. Jobbar man hårt och presterar där ute, så kommer resultaten.

Bäst i Södra Vi var Martin Brorsson och Rory Barraza.