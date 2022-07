Håkan, Joakim och roboten har kritat spikraka linjer

Totalt är det 14 sjumannaplaner och sex niomannaplaner nere på Ceosvallen. Det finns ytterligare tre planer uppe på Vimmarvallen som används under Bullerby Cup-dagarna. Någon människa måste alltså måla linjer på samtliga dessa fotbollsplaner.

I år har vaktmästarna Håkan Nilsson och Joakim Karlsson tagit hjälp av en liten robot för detta arbete. Joakim berättar hur det går till.

– Man ritar upp planerna i en iPad, vi har en exakt satellitbild på hur Ceosvallen ser ut. Sedan lägger vi in måtten på hur stor planen ska vara, sedan kan vi lägga in planerna på satellitbilden. Fältet som Ceos ligger på är inte helt rakt så man trixa lite när man lägger in samtliga planer. Sen skickar man över all den faktan till roboten så kritar den helt exakta mått. Det blir spikrakt på detta sätt.

För att säkerhetsställa att måtten skulle bli rätt, fick man provköra roboten över samtliga tilltänkta planer. Då utan färg i för att se att den fungerade som den skulle. Så det har krävts lite förberedelser menar Joakim.

– Det var lite meck i början, men nu har vi lyckats kalibrera roboten så den gör precis som vi vill.

30 000 steg

Istället för att behöva gå runt och rita Ceos för hand, kan nu Håkan och Joakim luta sig tillbaka och se när roboten gör jobbet åt dem.

– När man kritar planerna för hand så går man cirka 30 000 tusen steg, så det är skillnad nu, haha. Men framförallt så blir detta mer effektivt och vi sparar massor av tid. Plus att det som sagt blir väldigt rakt. Men det är Håkan som ska ha mest ära för detta måste jag säga, berättar Joakim.

