Nytt upplägg när KM-festen återvänder till Vimmerby – här är nyheterna

Det blir ett nytt upplägg när kommunmästerskapet i futsal återkommer efter pandemin. 2023 års upplaga spelas den 7 januari. – Vi ser det här som en rolig utmaning, säger Ossian Mathiasson, i arrangörsföreningen Södra Vi IF.

Det är dags för kommunmästerskapen i futsal igen. Turneringen, som går under namnet Sparbankscupen, brukar vara ett ytterst populärt inslag bland fotbollsälskarna.

Men turneringen har fått ställas in både 2021 och 2022.

Nu, den 7 januari 2023, väntas cupen dock kunna spelas – och då med ett helt nytt upplägg. Detta eftersom BK Boston inte finns jämfört med senaste turneringen 2020.

Det nya uppläget innebär att alla sju kommunklubbar ställs mot varandra och gruppspelet skrotas.

– Det finns bara sju lag numera och då har vi funderat kring det här under pandemiåren. Nu har vi kommit fram till ett nytt koncept och ser det här som en rolig utmaning, säger Ossian Mathiasson, från arrangerande Södra Vi IF.

Alla möter alla

Det nya upplägget innebär att alla sju lag möter varandra. Matchtiden bantas från 20 till 15 minuter. En tabell upprättas och de fyra bästa lagen går vidare till semifinal och således följer även final på det.

– Vi kommer få göra en utvärdering därefter. Det kommer bli en längre dag totalt sett.

Varför skrotar ni gruppspelet?

– Det hade blivit ojämnt antal annars och vi var inte så sugna på att ta med något åttonde, ihopplockat lag.

"En fotbollsfest"

Idrottshallen brukar fyllas av människor från morgon till kväll när kommunens klubbar gör upp om vilka som är bäst på futsal.

– Det ska bli jätteroligt att kunna arrangera det igen. Det här är en fotbollsfest som många samlas kring och som har varit väldigt lyckat tidigare.

Spelordning blir officiell i början av december. Klubbar som lär vara med är Vimmerby IF, Gullringens GoIF, IFK Tuna, Djursdala SK, Storebro IF, Frödinge/Brantestads SK och förstås arrangörsklubben Södra Vi IF.

– Vimmerby och Gullringen är högst upp i seriesystemet och får väl bära någon form av favoritskap, säger Ossian Mathiasson.