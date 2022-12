NYKOMLINGEN LANDAR TVÅ TUNGA FÖRSTÄRKNINGAR

Det har varit förhållandevis tyst kring Hultsfreds FK sedan de vann division 5 i höstas och tog steget upp i division 4.

Nu har division 4-nykomlingen presenterat sina tre första nyförvärv.

Det handlar om Myresjö/Vetlandas mittback Alexander Gustafsson, HM IS-anfallaren Rasmus Samuelsson och Omar Al Kamel från Virserums SGF.

Två meriterade tillskott

Alexander Gustafsson återvänder till moderklubben efter två säsonger i Myresjö/Vetlanda. Han valde mellan VIF och HFK efter säsongens slut, men VIF tackade nej till honom då de hade gott ställt på mittbackspositionen.

– Det är en otroligt stark förstärkning och han har varit ute och samlat på sig ännu mer erfarenhet. Det är en stark, stabil och snabb mittback som har gjort det bra i Myresjö/Vetlanda och vi vet vad vi får av honom. Han blev lovord av deras ledarstab som önskade honom lycka till, säger Joacim Johansson.

HFK fyller på truppen med ytterligare en spelare som har spelat högre upp i seriesystemet. Rasmus Samuelsson, pålitlig målskytt i HM IS under förra säsongen, har tidigare spelat i Gullringens GoIF och Myresjö/Vetlanda. Det är en spetsspelare som ansluter till HFK.

– Vi har haft kontakt tidigare och nu kände han att han ville testa vingarna igen och testa på spel i en ny klubb. Han har under årets säsong sett vad vi har på gång och vi tycker att han passar väldigt bra in i truppen. Vi får in en rutinerad, skolad forward med speed och styrka. En fantastisk förstärkning vi får in, säger Joacim Johansson.

På väg tillbaka från skada

Rasmus Samuelsson är på väg tillbaka efter den knäskada han ådrog sig i samband med en fotbollsmatch i augusti.

– Han känner att han snart kan börja gå på för fullt, men det återstår fortfarande lite rehabtid. Det får ta den tid det tar för honom men förhoppningen är att han ska vara fit for fight till seriens start, säger Joacim Johansson.

18-årige Omar Al Kamel ansluter från Virserums SGF.

– Det är en tekniskt duktig kille med speed. Jag har inte sett honom så mycket. Han har varit med och tränat med oss under större delen av det här året. Det är en bra truppspelare som kommer bli viktig för oss, säger Joacim Johansson.

HFK har förhoppningar om att förstärka truppen med fler spelare.

– Det ska vara spelare som höjer den befintliga truppen och vi har dialoger igång.

Det står också klart att Tobias Nilsson kommer vara spelande assisterande tränare i HFK nästa säsong. Sebasthian Svensson är sedan tidigare klar för en fortsättning som huvudtränare.