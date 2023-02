Vimmerby och Tjust tillbaka i samma serie – här är deras spelprogram

Tjust IF FF får efter en säsong i division 1 börja om i division 2. Seriepremiären spelas hemma mot Jönköpings Södra IF i mitten av april. Foto: Stefan Härnström

Premiären i damernas division 2 nordöstra är två månader bort. De som hade hoppats på ett derby mellan Tjust IF FF och Vimmerby IF i premiären blir besvikna.

Vimmerby IF och Tjust IF FF är efter en säsong på varsitt håll tillbaka i samma serie, division 2 nordöstra Götaland. Smålands Fotbollförbunds preliminära spelschema för årets säsong har släppts – och det blir inget derby under premiärhelgen 15-16 april.

Vimmerby IF inleder säsongen borta mot Bankeryds SK medan Tjust IF FF möter Jönköpings Södra IF på hemmaplan.

Det första derbyt spelas i Gamleby den 13 maj och returmötet i Vimmerby är planerat till den 16 september.

Klicka här för att ta del av spelprogrammet i sin helhet.