Storebros cuppremiär ställdes in med kort varsel

Storebro IF:s Toyota Cup-match mot HM IS ställdes in då motståndarlaget inte fick ihop lag. Foto: Ossian Mathiasson

Storebro IF skulle ha inlett Toyota Cup borta mot HM IS i dag. Fem timmar före avspark ringde HM IS och ställde in matchen. – De fick inte ihop lag på grund av mycket sjukdomar, säger Storebrotränaren Peter Magnusson.

Toyota Cup-mötet mellan division 5-konkurrenterna HM IS och Storebro IF på söndagseftermiddagen ställdes in med kort varsel. Matchen skulle ha startat klockan 17 men HM IS ringde och ställde in matchen vid 12-tiden på grund av mycket sjukdomar i truppen.

– Vi har bestämt att vi ska försöka hitta tid en vardagskväll, antingen nu till veckan eller nästa vecka. Det är rent generellt svårt med tider i veckorna men vi håller på och undersöker möjligheterna, säger Storebros tränare Peter Magnusson.

Storebros kommande match är mot Frödinge/Brantestad på lördag förmiddag.