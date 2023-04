Ström står stadigt i spelarflykten: ”Alla förväntar sig det”

Storebro IF (division fem)

Nyförvärv:Mahmoud Moustafa (Vimmerby IF), Richard Quimbay Altamar (do), Erik Jigsved (do), Ahmed Ibrahim (do), Dzenan Hrnic (Djursdala SK), Emmanuel Mungutu (Gullringens GoIF), Martin Gunnarsson (Frödinge/Brantestad SK), Kenan Alnasmeh (SK Lojal), Dino Teljigovic (do).

Förluster:Anton Palmér (Gullringens GoIF), Arbnor Mataj (do), Bellal Adem Nur (Djursdala SK), Theo Eklund (IFK Tuna), Hamidreza Heidari (do), Jimmi Wickström (Hjorted/Totebo), Marcus Skoog (Målilla GoIF), Johan Bergstrand (BB 2001), Mohammed Ibrahim (slutat), Viktor Svensson (do), Kadrija Husic (do), Jonathan Edgren (osäker).

Seriefavoriter:”IFK Tuna och Södra Vi, de har värvat bra. Jag skulle bli förvånad om de inte är med i toppen”, säger tränaren Peter Magnusson.

Lagen i division fem nordöstra:Ankarsrums IS, Djursdala SK, Fagerhults AIK, HM IS, IF Ariel, IF Stjärnan, IFK Tuna, IFK Västervik, Ruda IF, Storebro IF, Södra Vi IF och Tjust IF FF.