Lysande insats gav Ankarsrum tre poäng mot Södra Vi

Södra Vi tog lednignen med 1-0 efter fyra minuter. Målet prickades in av Elias Karlsson. De blåvita hade sedan ett par lägen för 2-0, men matchen gled över i hemmalagets favör. Christoffer Björk och Haidar Abdulkarim nätade före paus och Mostafa Yassin nickade in 3-1 på hörna efter en timme. Då kändes matchen avgjord. Södra Vi försökte lyfta fram, men det straffade sig. Micheale Shambel Habtu kontrade in fyran med kvarten kvar.

– Vi spelar bra i början med, men de gör mål direkt. Vi skakar av oss det och vänder före paus. I andra är det lite ställningskrig, men de går ned på trebackslinje och vi gör 3-1 och 4-1. Alla tar jobbet till 100 procent, vi har fina kombinationer och tar bra löpningar. Allt klaffade, allt man ville se före matchen blev verklighet, säger Wernersson.

Micael Elmér tillstod att nederlaget var välförtjänt.

– Ankarsrum är betydligt mer effektiva. Vi spelar bra första 20-25, men sätter inte de läge vi har. I andra lyckas vi inte riktigt och de får en kontring och en hörna som de gör 3-1 och 4-1. Vi är inte fullt ut där vi vill vara. Vi har en del viktiga spelare borta och med de som spelar presterar vi inte mer än vi gör idag. Det var slätstruket.

Alla får jättestort beröm i Ankarsrum. I SVIF var 15-årige Casper Sjökvist pigg i sin debut.

