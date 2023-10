Förre VIF-spelaren ny tränare för division 4-klubb

Han har spelat i både Vimmerby IF och Allsvenskan. Nu blir 30-åringen tränare för Hvetlanda GIF.

Simon Alexandersson vräkte in mål för Vimmerby IF för tiotalet år sedan. Hans karriär fortsatte sedan i bland annat Åtvidabergs FF, AFC Eskilstuna, GAIS, Östers IF och norska Kristiansund.

Nu står det klart att målkungen blir ny tränare för Hvetlanda GIF, som nyligen degraderades från samma division 3-serie som Vimmerby IF.

"Vi i föreningen är jätteglada för den här lösningen och är övertygade om att vi nu har de bästa tänkbara förutsättningarna för omstarten i division 4", skriver Hvetlanda GIF på sina sociala medier.

Det är ingen vild gissning att Hvetlanda GIF hamnar i samma serie som både Gullringens GoIF och Västerviks FF nästa säsong.