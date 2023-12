Kovändningen – profilen startar kamp för lag i Ankarsrum

Jonas Östman kommer tillsammans med Jesper Skälhammar dra igång arbetet med att försöka få ihop spelare till ett lag i Ankarsrums IS säsongen 2024. Foto: Simon Henriksson

Beskedet om att Ankarsrums IS inte kommer till spel nästa säsong har inte tagits emot väl. Profilen Jonas Östman har inlett arbetet för att AIS ska få ihop lag. – Vi kan inte ta några beslut den 12 december. Nu måste vi börja ringa runt till spelare, säger Jonas Östman.

Vår tidning berättade under tisdagen om att nyrekryterade tränaren Oscar Ingström och Håkan Sundström från sportgruppen har fattat beslut om att pausa herrverksamheten i Ankarsrums IS under kommande säsong.

”Det är några få spelare kvar och vi har inga spelare som är på gång till oss. Beslutet är att pausa herrlagets verksamhet, vi har ingen verksamhet kvar att kunna bedriva. Vi har tagit bort alla träningstider som vi har bokat på konstgräset i Västervik, pausat inomhusverksamheten och tagit bort oss från inomhuscupen (Nennes Nyårscup) i Totebo”, sa Oscar Ingström till vår tidning i eftermiddags.

"Inte tagit det här beslutet"

Det är en nyhet som har väckt reaktioner. Jonas Östman, tidigare spelare och tränare i Ankarsrums IS, tog kontakt med vår tidning snabbt inpå artikelns publicering. Profilen har inte gett upp.

– Som det är i dagsläget finns det få spelare i truppen, men vi har fram till april på oss att lösa den här situationen. Vi som är kärnan i Ankarsrums IS är inte imponerade och har inte varit med och tagit det här beslutet. Den där artikeln tycker jag är väldigt olämplig för tillfället. Oscar har ingen majoritet till att säga att Ankarsrum lägger ner herrverksamheten varken från styrelse eller sportgrupp, säger Jonas Östman.

Jonas Östman är kritisk till hur informationen har kommunicerats ut.

– Jag kanske inte har varit med så mycket i år, men jag är ändå med i krokarna på ett eller annat sätt. Man måste gå ut med det till spelarna det gäller innan man går ut med information i en tidning.

"Besvikna när vi läste artikeln"

Han ringde till lagkaptenen Jesper Skälhammar efter att ha fått till sig att verksamheten pausas på grund av det låga spelarantalet.

– Vi blev besvikna när vi läste artikeln och sa att vi måste lösa den här situationen.

Skälhammar och Östman kommer nu inleda arbetet för att försöka få ihop tillräckligt med spelare för att genomföra spel nästa säsong.

– Vi är ett gäng som kommer sätta igång och prata med gamla spelare som har spelat i Ankarsrum. Det finns massor med folk. Det vi måste lösa nu är att få med dem på tåget för att rädda kommande säsong och att de får ställa upp för föreningen. Det ska inte läggas ner någonting nu. Kan vi inte lösa det i slutet av februari eller i början av mars kan vi ta beslutet om det ska finnas ett herrlag eller inte, men det går inte att fatta ett sånt beslut den 12 december. Jag vet ju exakt hur det funkar i Ankarsrum, vi kommer inte igång förrän i februari och så har det alltid varit.

"Skulle vara så jäkla glad och nöjd"

Håkan Sundström i Ankarsrums sportgrupp gläds över Östmans och Skälhammars initiativ.

– Jag såg ingen utväg och det gjorde inte Oscar heller. Vi sa att vi pausar för nu, men det var tydligen en väckarklocka och det kanske blev avsedd verkan. Det ska bli spännande att se hur det går. Det är ingen som har gett sig till känna när vi har gått på knäna i tre år, men nu händer det. Jag skulle applådera och vara så jäkla glad och nöjd om det blir lag i Ankarsrum nästa säsong. Det är min högsta önskan och jag vill inget hellre. Det är härligt, det gillar jag, säger Håkan Sundström.