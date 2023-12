LOKALT LAG RISKERAR ATT LÄGGAS NED: "ETT AKUTLÄGE"

Säsongen i division 5 blev ettårig. Förlusten i den avgörande kvalmatchen mot Hjorted/Totebo skickade ned i Ankarsrums IS i division 6.

Ankarsrums IS har under frimånaden tappat många spelare – fyra till IFK Västervik/IFK Örbäcken, två till Gunnebo IF, två till Södra Vi IF och en till Hjorted/Totebo. Nu berättar Ankarsrums nyrekryterade tränare Oscar Ingström att det mycket väl kan sluta i att Ankarsrum inte ens har ett herrlag att ställa på benen 2024.

– Situationen är inte alls bra. Vi har tappat närmare tio spelare av en trupp på 16–17 spelare och det hänger ihop med Västerviks kommuns fotbollstänk. IFK Västervik startar upp IFK Örbäcken för ungdomar och nu har de värvat fem 25-åringar från klubbar i närområdet, säger Oscar Ingström.

"Ett akutläge"

Det faktum att IFK Västervik och Hjorted/Totebo värvar Västerviks FF:s spetsspelare ställer till med problem, enligt Oscar Ingström.

– IFK värvar från VFF och då måste VFF ersätta och gör det med IFK:s ungdomar. Ett storsatsande Hjorted/Totebo suger åt sig allt vad de kan utan att släppa någon spelare. IFK:s nya lag Örbäcken värvar spelare från Ankarsrum och Gunnebo och det innebär att Gunnebo värvar två spelare från oss (Christoffer Björk och Johan Knutsson). Gunnebo ligger närmare stan och då är det lättare för de spelarna att motivera sig och då hamnar Ankarsrum längst bak i båten, säger Oscar Ingström och fortsätter:

– Eftersom urbaniseringen har gjort att folk flyttar in till stan i högre utsträckning så måste spelarna som inte platsar någonstans falla ner på klubbar på lägre nivå. Då håller det inte att starta upp det nya laget Örbäcken.

Som det ser ut just nu har Ankarsrum sex-sju spelare klara för nästa säsong.

– Får inte vi ihop fem-sex spelare på några dagar kommer vi inte kunna genomföra nästa säsong. Alla klubbar borde titta över om de behöver alla de här spelarna som de värvar, annars kan vi inte komma till spel. Det är ett akutläge och det kommer inte bidra till utvecklingen av fotbollen i Västerviks kommun.

Frimånaden skapar förvåning

Oscar Ingström flyttade tillbaka till Västervik för tre år sedan efter att ha bott i Borås i 23 år och jobbat som tränare i Boråstrakten i tio år.

Han är förvånad över hur frimånaden fungerar i Västerviks kommun.

– Under mina 23 år i Borås, med tio lag inom en radie av en mil, är jag inte van vid att man ska trycka till alla andra klubbar. Frimånaden i Borås är ingenting. Där går spelarna i januari-februari efter att man har provtränat med lag i början på året och sedan släpps spelarna till höger och vänster utan massa pengar. Här är det mer prestige, någon katt och råtta-leken med att man ska fånga upp så många spelare du bara kan för att skriva över dem på en månads tid. Sedan sitter du där med 30 man som ska spela på elva positioner. Du ringer till spelare och ger löfte om speltid och får dem att skriva på. Har man sagt det till 20 spelare sitter man med alldeles för mycket samtidigt som man förstör för grannklubbarna. Det är alldeles för mycket rivalitet istället för att hjälpa varandra framåt.

"Ett jävla hoppande"

Håkan Sundström i Ankarsrums sportgrupp ger bilden av ett tufft läge.

– Vi har haft det på känn om att det skulle kunna bli kärvt då vi är beroende av spelare utifrån. Tyvärr är det ett jävla hoppande mellan klubbarna och spelarna går fram och tillbaka. Det är därför nivån på fotbollen i Västerviks kommun är bedrövlig. För några år sedan hade IFK Västervik 54 spelare och på hösten hade de inte folk till ett b-lag. De måste förstå att det bara är elva spelare som ska spela från start, det går inte med 30 spelare som allihopa tror att de är lika bra. Självinsikten hos spelare är helt borta. Alla tror att de ska spela 90 minuter varje match och det är inte riktigt så det funkar.

Ankarsrum har få spelare i truppen och det är inte lätt att få in nyförvärv.

– Som det ser ut så har vi väldigt dåligt med folk. Vi har ute för det här förut, men det har inte varit med det här stora manfallet. Vi får se om klagosången kan ge resultat. Jag har varit involverad med seniorer i många år och som det är nu är det jävligt jobbigt. Fotbollen tar upp mycket tankar.