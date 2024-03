Haveri i Toyota Cup-gruppen – båda matcherna ställs in

Båda matcherna i grupp 13 av Toyota Cup ställs in i helgen. 4 lokala lag drabbas och anledning ska vara brist på uttagningsbara spelare i både Gunnebo IF och Gamleby FF. Lagens motståndare, Djursdala SK och IFK Tuna, spelar istället på en träningsmatch mot varandra på lördagsförmiddagen.

Gunnebo IF, som skulle ha ställts mot IFK Tuna har fått flera återbud och får helt enkelt inte ihop ett lag till morgondagens match.

– Vi har tyvärr 15-tal återbud till matchen imorgon på grund av skador, jobb och resor och får inte ihop lag. Tuna har erbjudit att spela på tisdag istället. Vi har ställt frågan till Smålands FF om matchflytt, men inte fått svar än, berättar Gunnebos tränare, Peter Lönnblom.

Samma anledning ligger till grund för att Gamleby FF tvingas lämna walk over i matchen mot Djursdala SK. Gamlebys tränare, Lennie Rosén, är orolig för hur läget ser ut i truppen just nu:

– Vi fick inte ihop lag. Vi åkte på några skador förra helgen och sedan är det några i laget som borde ta en funderare på vad det innebär att hålla på med lagsport. Som truppen ser ut just nu så kommer vi få en tuff säsong. Så sitter det någon där ute som är sugen på att spela fotboll och få matchtid så är man välkommen till Gamleby FF, säger han.

Blir träningsmatch i stället

En träningsmatch kommer istället bli av. Både DSK och Tuna var redo för spel under lördagen, och man kunde därför hitta en snabb lösning genom att spela mot varandra. Djursdalas tränare, David Henriksson, är besviken över att matchen mot Gamleby FF inte blir av, men är tacksam för lösningen som gick att hitta med IFK Tuna:

– Jag tycker det är väldigt tråkigt, det ställer till det för alla så är det. Det blev konstigt, man måste ändå gå in med inställningen att om man har elva spelare så spelar man. Jag tycker det är för enkelt att ställa in matcher. Lite sjukt att det blev Tuna ändå, med 2 matcher mot dem i KM och så blir det två matcher på försäsongen. Plus att vi har en planerad nästa helg också men den får vi väl se hur de blir med nu. Men det är skönt att vi kan hjälpas åt föreningar emellan. Det brukar alltid bli tuffa matcher, det är ju ett väldigt bra motstånd, säger Henriksson.

Linus Palmér Hård

Praktikant