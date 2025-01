Flera heta derbyn väntar i division 5 – så ser serieförslaget ut

Smålands Fotbollförbund presenterade under fredagseftermiddagen sitt förslag på serieindelning i distriktsserierna för säsongen 2025. Den nordöstra division 5-serien består av de tolv lagen som man hade tänkt sig på förhand.

Inför varje säsong sker det en del förändringar till följd av upp- och nedflyttningar och i år är inget undantag.

De fem lagen som har försvunnit är IFK Västervik och Tjust IF FF, uppflyttade till division 4, Hultsfreds FK och IF Ariel, nedflyttade till division 6, och SK Lojal, Venalaget som har drabbats av spelarflykt och inte kommer till spel i år.

Fem nya lag i division 5-serien

Det blir därmed flera nya lag i serien. IFK Oskarshamn och Västerviks FF är nere i division 5 efter två raka degraderingar. Faktum är att de två lagen spelade division 3-fotboll säsongen 2023. Från division 6 kommer IF Hebe, som vann Vimmerbysexan i klar stil, och Fårbo FF och Frödinge/Brantestad SK, som tackade ja till varsin friplats till följd av att division 5-lag har dragit sig ur.

Kvar från förra säsongen finns Djursdala SK, Södra Vi IF, IFK Tuna, Fågelfors IF, HM IS, IF Stjärnan och Hjorted/Totebo.

Förbundets serieförslag ser ut enligt följande:

Djursdala SK

Frödinge/Brantestad SK

Fågelfors IF

Fårbo FF

Hjorted/Totebo

HM IS

IF Hebe

IF Stjärnan

IFK Oskarshamn

IFK Tuna

Södra Vi IF

Västerviks FF

Eventuella synpunkter på serieförslaget i division 5 ska inkomna till Smålands Fotbollförbund senast söndagen den 26 januari. Serierna kommer fastställas på representantskapsmötet söndagen den 2 februari.