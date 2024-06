DSK plockar in back med division 3-rutin: "Saknat fotbollen"

Oskar Bergman, här i Vimmerby IF-tröjan under säsongen 2018, är klar för Djursdala SK. Foto: Ossian Mathiasson

Djursdala SK har landat ett vasst nyförvärv. Oskar Bergman, försvarsspelare under VImmerby IF:s senaste sejour i division 3, är klar för division 5-klubben.

Djursdala SK skriver på sin Facebooksida att de tappar Jakob Karlsson efter sommaren och plockar därför in Oskar Bergman.

Försvararen gjorde ett flertal matcher för Vimmerby IF under klubbens förra division 3-sejour och studerar sedan några år tillbaka i Uppsala. Backen kommer stötta upp framför allt nu under sommaren.

"Jag har märkt att jag saknat fotbollen den senaste tiden och ville bara komma igång och spela lite igen. Djursdala är ett härligt gäng med några personer som jag känner väldigt bra sedan tidigare också", säger Oskar Bergman i ett uttalande till klubbens Facebooksida.

Simon Henriksson, sportsligt ansvarig, är glad över förstärkningen.

"Att kunna både bredda och spetsa truppen samtidigt är alltid lika välkommet. Bergman har bra erfarenhet från sin tid i VIF och kommer passa väl in hos oss, säger han.

Bergman är spelklar för DSK den 23 juni.