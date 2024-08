VIF laddar för höstpremiär: "Känns bra i magen"

Alicia Strand har lämnat Tjust IF FF och är tillbaka i Vimmerby IF. Hon blir ett välkommet tillskott inför hösten. Foto: Arkivbild

Vimmerby IF återstartar serien under lördagen. Jönköping Södra IF, som befinner sig i bottenskiktet av tabellen, kommer på besök till Ceosvallen. Serieledande VIF kommer in med en bra känsla till matchen. Samtidigt justerar man laget lite, uppställningsmässigt. – Vi kommer att spela med tre framåt istället, säger tränaren, Pierre Brorsson.

Vimmerby IF står på 34 poäng, efter 13 spelade matcher. Endast en förlust har man åkt på och står därför som serieledare, med fyra poäng ned till tvåan. Under lördagen är det Jönköping Södra IF som står för motståndet. J-Södra befinner sig på negativ kvalplats och ser kanske ut som ett lätt byte för VIF. Men VIF-tränaren, Pierre Brorsson, berättar att det kommer att krävas ett rejält jobb från laget, om man ska gå segrande ur matchen.

– Det kommer att krävas en urladdning om vi ska vinna den här matchen. Det måste göras samma typ av jobb som när vi mötte J-Södra på bortaplan. Då gjorde vi en fantastisk match, där båda lagen spelade bra, men vi var starkare. De kommer att vara rejält sugna på revansch, så det gäller att vi är på tårna.

"Känns bra i magen"

Vimmerby IF, som svarade för en stark vårsäsong, kommer in med en god känsla inför mötet med Jönköpingslaget.

– Känslan inför matchen är bra. Det känns bra i magen, tycker jag, säger Brorsson.

"Gjort sommarträningen"

Efter sommarledigheten har VIF hunnit träna i ett par veckor. Under dessa veckor har man haft bra fart och visat en fysisk form som ser lovande ut, menar tränaren. Dessutom har man tränat hårt under träningspassen.

– Vi har varit igång i två veckor nu, så totalt har det hunnit bli sex träningar. Det har varit mycket god uppslutning och väldigt bra fart. Det känns som tjejerna har gjort sommarträningen, för de verkar orka mycket. Vi har kört ganska hårt under dessa två veckor.

Nyförvärvet finns med

VIF har en utmaning framför sig i höst. Flera spelare kommer att flytta och därför inte vara lika tillgängliga som tidigare – bland annat nyckelspelaren, Molly Levin. Svea Backstad, Kujtese Rexha, Vera Andersson och Minea Snickars kommer också att falla bort, mer eller mindre, under hösten. Målsprutan, Nathalie Johansson, är gravid och har spelat klaft för säsongen. I matchen mot J-Södra har man dock inte nämnvärt många bortfall. Dessutom har man fått in Alicia Strand, från division 1-laget, Tjust IF FF.

– De som kommer att flytta finns med, ett tag till. “Natta” har ju fallit bort, men vi har fyllt på med Alicia Strand. Den som annars saknas i matchen är Emmy (Karlsson) som haft lite problem med en ljumske. Det är inget allvarligt, men hon får vila i den här matchen.

De bildar anfallstrio

Till matchen mot J-Södra, väljer man att förändra lite i laget. Istället för sin "vanliga" 4-4-2, kommer VIF att spela med en formation, som mer liknar 4-3-3.

– Vi kommer att spela med tre framåt istället. Man kan säga att det blir mer som 4-3-3 nu. Stina (Kägu Bragsjö) kommer kliva upp och spela framåt med Sarah (Falkevall) och Frida (Pöder).

Linus Palmér Hård